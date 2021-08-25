بعد "تراجع حدة التوتر" على الحدود.. إسرائيل تعلن حزمة تسهيلات جديدة لغزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة بعد استقرار الأوضاع الأمنية وتخفيف حدة التوتر على حدود القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إنه ”في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع إدخال المعدات والبضائع لمشاريع مدنية دولية في قطاع غزة“.

وأضاف: ”كما وستتم زيادة حصة التجار الغزيين المارين من معبر إيرز، بألف تاجر إضافي، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى لقاح كورونا أو تعافى من الفيروس“.

وشدد على أن ”هذه الخطوات والمزيد منها مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني“.

وشهدت الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء، مظاهرات ”هادئة“ مقارنة بتلك التي شهدتها الحدود الشرقية لمدينة غزة السبت الماضي، والتي أصيب فيها عشرات الفلسطينيين وجندي إسرائيلي تعرض لإطلاق نار من شاب فلسطيني.

ونشرت حركة حماس، عناصر تابعة لها بلباس مدني على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مع إسرائيل، من أجل منع اشتباك المتظاهرين مع الجيش الإسرائيلي وتجنباً لتكرار أحداث السبت الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن مصر ”طمأنت“ الإسرائيليين في رسالة وجهتها إليهم، بشأن فعالية فلسطينية احتجاجية ستقام على حدود قطاع غزة“.

وأوضحت الإذاعة، أن الرسالة أكدت أن ”التظاهرات عند حدود غزة ستكون هادئة“، لافتة إلى أن ”حماس ستوقف التظاهرات العنيفة على السياج الحدودي مع إسرائيل“.

وتقول حركة حماس، إنها لجأت للفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة، للضغط على إسرائيل لتخفيف وطأة الحصار المفروض على القطاع منذ الحرب الإسرائيلية على غزة أيار/ مايو الماضي.

وتشترط إسرائيل توقف كافة ما تسميها بـ“مظاهر العنف“ مثل إطلاق البالونات الحارقة وغيرها من قطاع غزة، من أجل السماح ببعض التسهيلات الممنوحة للفلسطينيين في القطاع.