مصر تعيد فتح معبر رفح مع غزة في اتجاه واحد

أعلنت داخلية حماس في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن فتح معبر رفح البري، أمام العالقين فقط في الجانب المصري، بعد إبلاغهم من السلطات المصرية.

وقال المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم: ”أُبلغنا من السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري، غدًا الخميس، باتجاه الوصول فقط، لتسهيل عودة العالقين إلى قطاع غزة“.

وأكد البزم في بيان مقتضب أنه تم إبلاغهم أيضًا بفتح المعبر التجاري لإدخال البضائع التجارية.

وأغلقت السلطات المصرية منذ 3 أيام معبر رفح أمام المسافرين في كلا الاتجاهين، دون إبداء أسباب حول هذا الإغلاق.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح البري، طوال أيام الأسبوع، ماعدا يومي الجمعة والسبت، والعطلات الرسمية.

كما تسمح القاهرة للمسافرين الفلسطينيين بالعبور في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى ذلك تسمح بإدخال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وتدخل السلطات المصرية المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية لقطاع غزة عبر المعبر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت في وقت سابق عن رسالة نقلتها مصر إلى إسرائيل تبلغها أن التظاهرات عند حدود غزة ستكون هادئة، اليوم، لافتة إلى أنه في حال مرت أحداث اليوم بهدوء -كما وعدت حماس- ستعيد مصر فتح المعبر غدًا.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن مصر نقلت رسالة إلى إسرائيل أبلغتها فيها أن التظاهرة التي ستنظم على حدود غزة، اليوم، ستمر بهدوء نسبي.

ووفق الإذاعة العبرية التي نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن ”حماس ستوقف التظاهرات العنيفة على السياج الحدودي“، لافتة إلى أن هذه الرسالة ذاتها نقلت، يوم السبت الماضي من قبل مصر، إلا أن المسيرة شهدت أعمال ”عنف“ كبيرة.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أنه بعد ما جرى على الحدود مع إسرائيل، شعرت مصر بالحرج ولذلك أغلقت المعبر، وعلى إثر ذلك بعثت إسرائيل برسالة غاضبة إلى مصر بأنها تتوقع منها التحرك، وفرض عقوبات على حماس، ما أدى لإغلاق معبر رفح.

ووفق مصادر عسكرية إسرائيلية، فإنه في حال سارت أحداث اليوم بهدوء كما وعدت حماس، فإن مصر ستعيد فتح معبر رفح غدًا.