إعلام عبري: مصر طمأنت إسرائيل بشأن فعالية فلسطينية على حدود غزة اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، أن مصر ”طمأنت“ الإسرائيليين في رسالة وجهتها إليهم، بشأن فعالية فلسطينية احتجاجية ستقام على حدود قطاع غزة اليوم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الرسالة أكدت أن ”التظاهرات عند حدود غزة ستكون هادئة اليوم“، لافتة إلى أنه ”في حال مرت هذه الأحداث بهدوء كما وعدت حركة حماس، ستعيد مصر فتح معبر رفح غدا“.

ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن ”حماس ستوقف التظاهرات العنيفة على السياج الحدودي مع إسرائيل“، لافتة إلى أن هذه الرسالة ذاتها نقلت يوم السبت الماضي من قبل مصر، إلا أن المسيرة شهدت أعمال عنف كبيرة“.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، بأن الجيش الإسرائيلي أعطى تعليمات جديدة لجنوده المنتشرين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، حيث قرر حصر وجود المتظاهرين في مسافة طويلة بعيدة عن الجدار الفاصل مع إسرائيل.

ولفتت الهيئة إلى أن ”قوات الجيش الإسرائيلي ستعمل على منع وصول المتظاهرين إلى الجدار تحت أي ظرف، لأنه سيصبح من الصعب التعامل معهم من مسافة قريبة من الجدار، وهو ما سيؤدي ربما إلى نتيجة خطيرة كالتي حدثت يوم السبت الماضي، بعدما أصيب قناص إسرائيلي بجراح خطيرة جدا“.

وتنظم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وقفة احتجاجية عصر اليوم، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، ضمن الفاعليات الشعبية للضغط على إسرائيل للالتزام بتفاهمات التهدئة ورفع الحصار.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، تعزيز القوات العاملة على حدود قطاع غزة، بقوات إضافية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة الحدودية منذ أيام.

كما تقرر نشر بطاريات القبة الحديدية في جنوب إسرائيل، وغلاف غزة تحسبا لاحتمال التصعيد.

وأطلقت وحدات شبابية من قطاع غزة، العديد من البالونات الحارقة والمتفجرة أخيرا؛ ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة قبل يومين.

فيما أغارت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ردا على إطلاق البالونات المتفجرة، على موقع لإنتاج أسلحة تابع لحماس في مدينة خان يونس، ومدخل نفق في جباليا، ومنصة إطلاق صواريخ في الشجاعية، بحسب ما أعلنه بيان للجيش الإسرائيلي في وقت سابق.