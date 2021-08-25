وفاة عضو الكنيست الإسرائيلي سعيد الخرومي من حزب "القائمة العربية الموحدة"

أعلن حزب “القائمة العربية الموحدة”، برئاسة منصور عباس، عن وفاة عضو الكنيست عن الحزب سعيد الخرومي فجر الأربعاء، بعد نقله إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع، إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر ناهز 49 عاما.

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، نعى رئيس حزب ”القائمة العربية الموحدة“، منصور عباس، عضو الكنيست الخرومي، قائلا ”خسرنا رجلا قدم الكثير للوسط العربي وخاصة للبدو في الجنوب. لقد كان عضوا مجتهدا في الكنيست وعمل الكثير في السنوات الأخيرة. وخدم طوال حياته سكان النقب. إنه ابن النقب والشعب العربي والشعب الفلسطيني بأسره. لقد فعل الكثير، ولم يفوت فرصة لمساعدة الأهالي.. لقد كان مثالا للتفاني والاجتهاد والصبر.. أحببناه جميعا، كان هادئا وصبورا ويتمتع بالحكمة والمرونة السياسية، وهو رجل مستقر يعرف حقوق شعبنا ومجتمعنا رحمه الله“.

وحسب محللين سياسيين، صنع الخرومي التاريخ، مع زملائه النواب في حزب ”القائمة العربية الموحدة“ الإسلامي، هذا العام، عندما أصبحوا أول حزب عربي ينضم إلى ائتلاف حكومي إسرائيلي، برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، رغبة منهم بخدمة الوسط العربي في إسرائيل، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، والدفاع عنهم في ظل سياسة التمييز العنصري التي تمارس ضدهم في الكثير من المجالات.

يذكر أن الخرومي ينحدر من القلب البدوي لصحراء النقب، حيث يعيش عشرات الآلاف من السكان في قرى غير معترف بها، معزولة إلى حد كبير عن الخدمات الأساسية، حيث تم بناء المنازل والمباني الأخرى دون تصاريح قانونية؛ ما يعرضها لخطر الهدم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأمضى الخرومي سنوات في التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، للاعتراف ببعض القرى البدوية، وكان يأمل أن يؤدي القرار المثير للجدل بدخول الحكومة إلى تعزيز قضيتهم.

وسوف تحل مكان الخرومي في الكنيست الإسرائيلي، التالية في قائمة الحزب، إيمان خطيب ياسين، التي كانت عضوة سابقة في الكنيست نيابة عن القائمة العربية المشتركة، قبل أن تنشق عنها وتنضم لحزب ”القائمة العربية الموحدة“.