السودان.. 3 ملايين نازح ولاجئ في دارفور 80% منهم يعانون نقص الغذاء

أعلن المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان، آدم رجال، عن تجاوز عدد اللاجئين والنازحين من حرب دارفور حاجز الـ 3 ملايين نازح ولاجئ، مؤكدًا أن 80% منهم يعانون نقص الغذاء.

نقص الغذاء

وقال رجال في حديث لـ ”إرم نيوز“، إن 80% من النازحين واللاجئين خرجوا من دائرة الحصص الغذائية بمعسكرات اللجوء والنزوح في دارفور.

وأضاف أنه بعد طرد المنظمات الإنسانية والغذائية من المنطقة، انخفضت النسبة الغذائية الممنوحة للنازحين واللاجئين بشكل كبير، مؤكدًا تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية بالإقليم، مشيرًا إلى استمرارية الانتهاكات بطرق مختلفة.

أوضاع صعبة

وأشار المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين إلى الزيادة المطردة في أعداد النازحيين واللاجئين بالمعسكرات في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والصحية وانعدام الأدوية والمضادات الحيوية.

وقال إن معسكرات النازحين واللاجئين عبارة عن ”زنازين“ سجون قاسية، مطالبًا الحكومة الانتقالية بضرورة إجراء خطوات استباقية وفتح فرص للمنظمات الإنسانية من أجل تقديم الخدمات للنازحين واللاجئين، الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة، على حد تعبيره.

عودة طوعية

ونفى رجال عدم وجود عودة طوعية بشكل رسمي للنازحين واللاجئين من المعسكرات إلى قراهم ومواطنهم الأصلية أثناء الحرب في دارفور، مشيرًا إلى أن الأوضاع المزرية للغاية لا تساعد في عملية العودة الطوعية من معسكرات النزوح واللجوء، إلى جانب تردي الأوضاع الأمنية الناجمة عن الحروب القبلية والتفلتات في بعض مناطق الإقليم.

وقال رجال إن ”أوضاع النازحين واللاجئين مزرية للغاية، ويزيد من معاناتهم عدم إيفاء الحكومة الانتقالية بوعودها لهم“.

مطالب عاجلة

ووفقًا لرجال، فإن مطالب النازحين واللاجئين الذين احتموا بالمعسكرات من اشتعال الحرب في الإقليم عام 2003 تتمثل في ضرورة توفير الأمن والخدمات وإعادة النازحين واللاجئين إلى ديارهم وتقديم تعويضات لهم، إضافة إلى تقديم من ارتكبوا في حقهم جرائم ضد الإنسانية إلى محاكمات عادلة، وتسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير.

تغيير حقيقي

وأكد رجال عدم وجود أي تغيير حقيقي في السودان عقب الإطاحة بنظام البشير، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة ما زالت تسيطر على مفاصل الدولة.

وشدد على ضرورة إجراء تغيير حقيقي وإكمال عملية السلام الشامل من أجل ايقاف نزيف الدم، وقال إن الوضع ما زال مترديًا مع عدم ملاحقة الجناة، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، ما منحهم فرصة لمواصلة ممارساتهم.