استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية‎

استشهد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال مواجهات، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان ”استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش (16 عاما) بعدما أدخل فجر اليوم الثلاثاء مستشفى رفيديا الحكومي مصابا برصاصة حية في الرأس“.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاقه النار باتجاه شخص مشبوه كان يحاول رمي شيء كبير على الجنود من أحد الأسطح خلال عملية عسكرية.

وحسب الجيش الإسرائيلي، وصلت فرقة مظليين إلى مخيم بلاطة لاعتقال ناشط في الجبهة الشعبية، وأثناء عملية الاعتقال، بدأ فلسطينيون برشقهم بالحجارة من أزقة المخيم، إذ أطلقت الفرقة رصاصة واحدة دقيقة على الفتى عماد حشاش وقتلته، ثم غادرت القوة المخيم بعدما ألقت القبض على المطلوب.

وفي غزة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الإثنين، للمرة الثانية خلال أيام، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ردّا على إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع صوب مناطق إسرائيلية محاذية له.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بأكثر من 5 صواريخ موقع ”القادسية“ التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أرضا زراعية شرق حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، بعدد من الصواريخ.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بإطلاق النيران من الرشاشات الثقيلة صوب الطائرات الإسرائيلية في سماء القطاع.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن سقوط إصابات جراء عمليات القصف الإسرائيلية هذه، فيما تضرر عدد من منازل الفلسطينيين جراء الغارات بأضرار طفيفة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، إن تقديرات المؤسسة الأمنية في إسرائيل تشير إلى نية حركة حماس البدء في جولة تصعيد جديدة مع إسرائيل؛ بسبب الأزمة الخانقة التي تمر بها الحركة.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الاعتقاد الذي يسود في الدوائر الأمنية بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على استعداد لخوض جولة أخرى من المواجهات المسلحة مع إسرائيل.