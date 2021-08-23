الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع لحماس في غزة (فيديو)

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الإثنين، للمرة الثانية خلال أيام، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع صوب مناطق إسرائيلية محاذية له.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بأكثر من 5 صواريخ موقع ”القادسية“ التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أرضًا زراعية شرق حيّ الزيتون، شرقي مدينة غزّة، بعدد من الصواريخ.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بإطلاق النيران من الرشاشات الثقيلة صوب الطائرات الإسرائيلية في سماء القطاع.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن سقوط إصابات جراء عمليات القصف الإسرائيلية هذه، فيما تضررت عدد من منازل الفلسطينيين جراء الغارات بأضرار طفيفة.

وجاء القصف الإسرائيلي رداً على اندلاع حرائق في عدد من البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع.

وفي وقت سابق، الإثنين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 10 حرائق على الأقل اندلعت في مناطق غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع صوب المناطق المحاذية للقطاع، ضمن تصعيد للأوضاع الميدانية مستمر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وهذا هو القصف الإسرائيلي الثاني لأهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، خلال يومين، حيث سبق أن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، غارات على مواقع للجناح العسكري التابع للحركة، رداً على إطلاق النار على جندي إسرائيلي شرق مدينة غزة وإصابته بجروح خطيرة، خلال مظاهرات للفلسطينيين على حدود القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، إن تقديرات المؤسسة الأمنية في إسرائيل تشير إلى نية حركة حماس البدء في جولة تصعيد جديدة مع إسرائيل؛ بسبب الأزمة الخانقة التي تمر بها الحركة.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الاعتقاد الذي يسود في الدوائر الأمنية بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على استعداد لخوض جولة أخرى من المواجهة المسلحة مع إسرائيل.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن ”سبب ذلك يعود إلى تراجع التأييد للحركة في صفوف الأهالي في القطاع، الذي يعاني سكانه أزمة اقتصادية خانقة“.