اندلاع حرائق في إسرائيل جراء إطلاق بالونات حارقة من غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، إن عددا من الحرائق اندلعت في مناطق غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع صوب المناطق المحاذية للقطاع، ضمن تصعيد للأوضاع الميدانية مستمر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال موقع ”0404“ الإسرائيلي إن ”10 حرائق اندلعت منذ صباح اليوم في غلاف غزة، بسبب البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة“.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أنه تأكد رسميا أن الحرائق اندلعت في غلاف غزة بفعل إطلاق البالونات الحارقة، حيث تعمل فرق الإطفاء على التعامل معها“.

טרור בלוני התבערה: 9 שריפות פרצו מהבוקר בעוטף עזהhttps://t.co/oRDumQaYaa@bokeralmog (צילום: צוות כיבוי בארי) pic.twitter.com/yQA2c3GhUx — חדשות 13 (@newsisrael13) August 23, 2021

מתיחות בדרום: תשע שריפות פרצו בעוטף עזה בגלל בלוני תבערה@Itsik_zuarets

(צילום: צוות כיבוי בארי) https://t.co/cL3aTs5dWS pic.twitter.com/PbBlBOv5hX — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2021

وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، بقصف مواقع تتبع لحركة حماس في غزة، إلا أن التوترات الأمنية بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، قد تدفع إسرائيل إلى تغيير طريقة تعاملها مع إطلاق هذه البالونات.

وسبق أن شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، السبت الماضي، تظاهرات لأول مرة منذ أكثر من عام، تخللها مواجهات بين مئات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أصيب على إثرها 41 فلسطينيا، وجندي إسرائيلي بجراح وصفت بالخطيرة.

وأظهرت تحقيقات الجيش الإسرائيلي حول حادثة إصابة الجندي الإسرائيلي جراء إطلاق النار عليه بواسطة مسدس من قبل مسلح فلسطيني، أن نحو 400 فلسطيني، اقتربوا من السياج الفاصل، بعد انسحاب عناصر حماس من المكان، ما دفع قوات الجيش الإسرائيلي للاقتراب من السياج، وفتح تلك الفتحات لاستخدامها في قمع المتظاهرين.

كما كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي، أنه في بداية الأحداث تم استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، ولكن مع تصاعد الأحداث والمواجهات ومحاولات اجتياز السياج الحدودي، تم إشراك 15 قناصًا إسرائيليا، حيث تم استخدام الرصاص الحي، فيما استمرت المواجهات نحو 45 دقيقة دون أي ضبط للنفس.

وقبل الاشتباكات التي اندلعت على حدود قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل، متوعدا بالرد في الوقت المناسب على هذه الحادثة.

جولة تصعيد جديدة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن تقديرات المؤسسة الأمنية في إسرائيل تشير إلى نية حركة حماس البدء في جولة تصعيد جديدة مع إسرائيل، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الحركة.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الاعتقاد الذي يسود في الدوائر الأمنية الإسرائيلية، بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على استعداد لخوض جولة أخرى من المواجهة المسلحة مع إسرائيل.