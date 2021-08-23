الأردن يوافق على عبور 2500 أفغاني في طريقهم إلى أمريكا

أعلن الأردن، يوم الإثنين، موافقته على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه، في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن ”القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان“.

وأضاف الفايز في بيان نشرته الوزارة، أنه ”تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة“.‎

وأثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان، مخاوف من حملات انتقام، وعودة حكمها المتشدد الذي فرضته عندما كانت في السلطة قبل عقدين.

وتبحث الحكومات الغربية كيفية معالجة الوضع في كابول، حيث توجه ألوف المدنيين اليائسين الراغبين في الفرار من أفغانستان إلى المطار بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف في وقت سابق عمليات الإجلاء جوا من مطار كابول بأنها ”الأكبر والأكثر صعوبة في التاريخ“.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر، يوم الأحد: ”من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغاني، حفاظا على مكاسب السنوات العشرين الماضية“.