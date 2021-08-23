مقتل مدنيين عراقييَن إثر تجدد القصف التركي على مناطق شمال العراق

قتل مدنيان عراقيان الأحد، في قصف تركي لمناطق حدودية مع تركيا، فيما كانا يقومان بالسياحة في قضاء زاخو في كردستان العراق، بحسب ما أعلن عنه مسؤول محلي قبل نحو أسبوع من مؤتمر إقليمي تستضيفه بغداد ويفترض أن تشارك فيه تركيا.

ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل 8 أشخاص في قصف تركي لمستشفى في سنجار (شمال غرب العراق)، استقبل عنصرا في حزب العمال الكردستاني، غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة، قتل فيه 3 مقاتلين أيزيديين في الفوج 80 في الحشد الشعبي.

وتجري عمليات القصف في إطار عملية عسكرية تركية في المناطق الحدودية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من الجبال في شمال العراق قواعد خلفية له يشن منها هجمات ضد أنقرة.

وقال فرهاد محمود، مدير ناحية ياتيفا حيث حصل القصف في مؤتمر صحفي، إن ”سائحين عراقيين قتلا جراء القصف التركي في ناحية باتيفا في قضاء زاخو، يبلغ أحدهما من العمر 40 عاما والآخر 26 عاما“.

وأضاف، أن ”السائحين هما من مدينة الموصل وتوجها إلى مناطق سياحية بعد اجتيازهما نقاط العبور الخاصة بقوات الأمن الداخلي الكردية (الاسايش)، وعلى ما يبدو وصلا إلى المناطق التي تعتبر محظورة أمنيا، وتعرضا للقصف التركي وتوفيا“.

وقال: إنه ”ستتم إعادة جثمانيهما“.

ولا تزال الاشتباكات متواصلة منذ الأحد، بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وفق حزب العمال.

وأخليت العديد من القرى الحدودية من سكانها، وتم إحراق بساتين وأراض زراعية لا سيما منذ بدء عملية ”مخلب البرق“ التركية في 23 نيسان/أبريل.

ونفى الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، مساء السبت، أن تكون الغارة الجوّية التركيّة التي أودت الثلاثاء، بحياة 8 أشخاص قد استهدفت مستشفى، قائلاً إنّها ”أصابت قاعدة لمجموعة متمرّدة تابعة لحزب العمّال الكردستاني، الذي يشن منذ 1984 تمردا ضد الدولة التركية“.

وقال أردوغان في اتّصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنّه ”خلافًا لادّعاءات التنظيم الإرهابي، فإنّ الموقع المستهدف ليس مستشفى أو مركزًا صحّيًا، بل أحد أماكن إيواء هذه المنظّمة“، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركيّة.

من جهته، دان مجلس الأمن الوطني العراقي، برئاسة الكاظمي، في بيان بعد ظهر الأربعاء، ”الأعمال العسكريّة الأحاديّة الجانب التي تُسيء إلى مبادئ حسن الجوار“، معبّرًا عن رفضه استخدام الأراضي العراقيّة لتصفية حسابات من أيّ جهة كانت، دون أن يذكر تركيا أو حزب العمال الكردستاني بالتحديد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد تلقى دعوةً للمشاركة في مؤتمر إقليمي ينظم في بغداد نهاية آب/أغسطس، بالإضافة إلى عدد من قادة الدول المجاورة الأخرى، لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت عمليات أنقرة العسكرية في شمال العراق، مطروحةً للنقاش خلاله أو لا.