العراق.. الكاظمي يسعى لاحتواء أزمة الطارمية قبل أن تتطور إلى "عنف طائفي"

يسعى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، لتطويق أزمة قضاء الطارمية الواقع على بعد حوالي 50 كم شمال بغداد، بعد تعالي أصوات ”طائفية“، تنادي بتجريف المدينة، ذات الغالبية السنية، وتهجير سكانها.

وقضاء الطارمية، تابع إداريا للعاصمة بغداد، ويعتبر الحزام الشمالي لها، إذ يمثل حاجزا بينها وبين محافظتي ديالى وصلاح الدين، ويتميز بوجود عشرات الكيلومترات من البساتين الشجرية على ضفتي نهر دجلة.

ويشهد هذا القضاء، على الدوام، اشتباكات بين عناصر تنظيم داعش، من جهة، والقوات الأمنية والحشد الشعبي من جهة أخرى.

ويعزا استمرار الاشتباكات في الطارمية، إلى طبيعته الجغرافية المعقدة، وامتداده على مئات الكيلومترات لنهر دجلة؛ ما يوفر مخابئ كبيرة، ومواقع ملتوية، شكلت على مدار الفترة الماضية، تهديدا لأمن العاصمة بغداد.

وتقطن غالبية من العشائر السنية في القضاء؛ وهو ما دفع بعض الشخصيات إلى إطلاق دعوات ذات بعد طائفي تطالب بتهجير سكان الطارمية، وتجريف أراضيها.

زيارة عاجلة للقضاء

وفي أحدث التطورات الأمنية، شهدت المدينة، ليل الجمعة، اشتباكات بين عناصر من تنظيم داعش، والحشد الشعبي؛ ما أدى إلى مقتل 4 مقاتلين من الحشد، وإصابة 8 آخرين.

وعقب عودته من زيارة الكويت، زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين، مدينة الطارمية، والتقى عددا من شيوخ العشائر هناك، فيما أطلق عملية عسكرية واسعة، لتعقب داعش.

وقال الكاظمي، خلال اللقاء: ”نؤكد على عراقيتنا قبل أي انتماء، وإن الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم، الإرهابيون ليسوا أبناءنا، إنما أبناؤنا من يحمون الحياة“.

وأضاف أن ”القضاء لديه مطالب حقة في الخدمات والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها، الطارمية فيها عشائر كريمة، وفيها موارد زراعية، المطلوب حمايتها وتعزيزها“.

ولفت الكاظمي، إلى أن ”الإرهاب لن تكون له حاضنة، لا بيننا ولا في أي مكان من أرض العراق، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع، سواء الدولة أو المواطنين“.

أبعاد غير أمنية

بدوره، قال مستشار في رئاسة الوزراء العراقية، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن ”أزمة قضاء الطارمية، أخذت أبعادا غير أمنية“.

وأضاف المستشار لـ“إرم نيوز“، أن ”هناك أصواتا غير وطنية، تنطلق بين الحين والآخر ضد هذا القضاء الاستراتيجي؛ ما يحتم الإسراع في حل تلك العقدة، وإنهاء وجود عناصر داعش في تلك المدينة، ومنع استغلالهم لها“.

وأوضح أن ”اتفاقا أوليا جرى داخل المؤسسة العسكرية على بحث تشكيل لواء من سكان المدينة، ونشره في المواقع المهمة“.

ولفت المستشار، إلى أن ”الحشود العشائرية، أثبتت على مدار السنوات الماضية، قدرتها على التعاطي مع ملف الإرهابيين، وتحييدهم، وهو أحد الخيارات المطروحة حاليا“.

أنباء عن اعتقالات

وجاءت زيارة الكاظمي، بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية، عن قيام ميليشيات ”حركة النجباء“، باعتقال عشرات المواطنين، هناك، دون أوامر قبض قضائية.

يأتي ذلك، بعد اشتباكات مسلحة في الطارمية، وسقوط عدد من الضحايا، دون تأكيد رسمي لتلك الممارسات، في ظل التعتيم الإعلامي على الأوضاع هناك.

وبشكل عام، يشتكي أهالي الطارمية من ممارسات عناصر الميليشيات. إذ يتهمونهم بالسيطرة على الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في القضاء.

وشهدت الطارمية عنفا طائفيا، كحال باقي مدن وقصبات العراق، خلال عامي 2005-2007، كما تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية على خلفية تأثرها بأحداث عام 2014، التي تمكن حينها بعض من مقاتلي تنظيم داعش الولوج إلى بساتينها الكثيفة.

مخطط تطهير

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي يحيى الكبيسي، إن ”الطارمية تقع في قلب مخطط لتطهير طائفي وديموغرافي يمتد شمالا باتجاه سامراء، تماما كما كانت المدائن في العام 2005 مسرحا لتطهير طائفي وديمغرافي“.

ونوّه في تصريح صحفي، إلى أن ”هناك محاولة منهجية لاستثمار أي حادث يقع فيها، وتسويقه إعلاميا؛ لتهيئة الأجواء لتنفيذ ذلك المخطط“.

وكانت القوات العراقية، أطلقت في 14 آب/ أغسطس الجاري، عملية ضد بقايا تنظيم ”داعش“، شمالي العاصمة بغداد.

وشاركت في العملية، قيادة عمليات بغداد، وساندتها القوات الجوية وطيران التحالف الدولي لمحاربة ”داعش“، بالإضافة إلى عناصر الشرطة الخاصة والشرطة الاتحادية، وميليشيات الحشد الشعبي.

بدوره، يرى الناشط محمد محمود، من العاصمة بغداد، ”أهمية النظر إلى تلك المدينة، بعين خاصة، وليست طائفية، كما يحصل لدى الكثير من الكتاب والمدونين الذين ينتقدون الممارسات العنيفة، لكنهم في الوقت ذاته، يريدون تهجير آلاف السكان من تلك المنطقة؛ بداعي وجود بضع عشرات من عناصر داعش على أكتاف نهر دجلة“.

وأضاف محمود لـ“إرم نيوز“، أن ”الحلول الأمنية، لا يمكن أن تؤتي ثمارا بشكل دائم؛ ما يستدعي إعادة النظر بالعمليات العسكرية، وبذل المزيد من الجهد الاستخباري، ومنح السكان المحليين دورا في تأمين مناطقهم، وإشراكهم بالقرار الأمني“.

ولفت إلى أن ”الأصوات الطائفية، يجب أن تخمد، وأن تحاسب على دعواتها للتهجير القسري، وتجريف المنازل والمواطنين“.