تقرير إسرائيلي: حماس تسعى لجولة تصعيد جديدة للتغطية على أزمة غزة الاقتصادية

رأى تقرير إخباري عبري، أن حركة حماس تسعى لجولة تصعيد جديدة ضد إسرائيل، لصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية ”الخانقة“ التي تمر بها غزة.

وقال تقرير هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الذي نُشر الإثنين: ”يسود اعتقاد في الدوائر الأمنية الإسرائيلية، بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على استعداد لخوض جولة أخرى من المواجهة المسلحة مع إسرائيل، في ظل تراجع تأييد الحركة وسط صفوف الأهالي الذين يعانون أزمة اقتصادية خانقة“.

وأضاف التقرير أنه ”وفقًا للتقييمات الإسرائيلية، فإن مخزون الصواريخ التي تملكها الحركة ستكفيها لجولة أخرى، إذ إنها لم تتكبد خسائر كبيرة خلال معركة حارس الأسوار“، في إشارة للمعركة الأخيرة على قطاع غزة.

وتابع أن ”المصادر الأمنية تلاحظ استئناف أعمال إنتاج الصواريخ داخل القطاع، وتستعد أجهزة الأمن لتظاهرات أخرى على الحدود، تخطط لها حماس نهاية الأسبوع الجاري“.

وحول حادثة إطلاق النار على جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة، خلال مظاهرات نُظمت السبت الماضي، أشارت الهيئة إلى أن ”مصادر في الجيش الإسرائيلي شككت بالرسائل التي نقلتها حماس إلى إسرائيل عبر الوسطاء، بأن حادث اقتحام الشبان الفلسطينيين السياج الأمني، وإطلاق النار على الجنود، لم يتم التخطيط له“.

وأوضح تقرير الهيئة، أن ”هذا الشك يعود للكمية الكبيرة للقنابل اليدوية والعبوات الناسفة التي كان يحملها الشبان، إضافة للمسدس الذي استخدم لإطلاق النار على الجندي الإسرائيلي، الذي يرقد في المستشفى بحالة خطرة“.

وشهدت حدود قطاع غزة، السبت الماضي، لأول مرة منذ فترة طويلة، حالة من التوتر الشديد، بعد توجه عدد من الشبان الفلسطينيين تجاه السلك الفاصل، بينما أطلق الجيش النار صوبهم، مما أوقع عشرات الإصابات بين الفلسطينيين، حيث أعلنت صحة غزة إصابة 41 فلسطينيًا، بعضهم بجراح خطرة.

وأظهرت تحقيقات الجيش الإسرائيلي، أن نحو 400 فلسطيني، اقتربوا من السياج الفاصل، بعد انسحاب عناصر حماس من المكان، ما دفع قوات الجيش للاقتراب من السياج وفتح الفتحات الموجودة بالسياج، لاستخدامها في مواجهة المتظاهرين.

إسرائيل تؤجل الرد الواسع

وفي السياق، ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، أن إسرائيل، ”قررت تأجيل الرد الواسع على حادثة إطلاق النار على جندي إسرائيلي“.

ووفق الصحيفة، فإن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، ”وافق على التقييم الذي نادى بعدم الرد الواسع على حادثة الجندي بشكل فوري“.

بدوره، ذكر موقع ”واللا“ العبري، أن ”مصر تعمل على احتواء التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، عقب المواجهات الأخيرة على الحدود“.

تدابير إسرائيلية جديدة

فيما قرر الجيش الإسرائيلي، بناء ”عائق جداري“ جديد على حدود قطاع غزة، بحسب الموقع ذاته.

وقال ”واللا“ إن ”طواقم هندسية للجيش الإسرائيلي، باشرت بإنشاء عائق جديد على الحدود مع غزة، يصعب على الفلسطينيين الاقتراب من جنوده، وذلك في أعقاب إصابة جندي من حرس الحدود“.

وأضاف أن ”إنشاء العائق، يأتي بعد استخلاص العبر من إصابة الجندي مؤخرًا، كما أن الجيش سينشر قناصة ستستهدف المتظاهرين الفلسطينيين المسلحين، بمسافة أطول وليس بمحاذاة السياج فقط“.