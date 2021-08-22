أجهزة الأمن الفلسطينية تمنع مظاهرة في رام الله لليوم الثاني

منعت أجهزة الأمن الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي نشطاء من تنظيم مظاهرة ، اليوم الأحد، وسط مدينة رام الله احتجاجًا على اعتقال عدد من زملائهم، أمس السبت.

وانتشر أفراد القوات والأجهزة الأمنية بكثافة وسط مدينة رام الله، واعتقلوا عددًا من النشطاء لحظة وصولهم إلى مكان التجمع وسط المدينة.

وقال الإعلامي الفلسطيني عارف حجاوي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”السلطة الفلسطينية اعتقلت الشاعر زكريا محمد، وهو أكبر من سجونكم كلها، أين ستضعونه؟“.

وكان نشطاء دعوا إلى مسيرة، مساء اليوم الأحد، وسط مدينة رام الله تحت شعار ”معًا مكملين مش رح يرهبنا اعتقال ولا قمع“، بعد اعتقال زملاء لهم حاولوا تنظيم مظاهرة احتجاجية وسط مدينة رام الله للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات، الذي توفي قبل حوالي شهرين بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية له بوقت قصير.

وقال لؤي زريقات المتحدث باسم الشرطة في تصريح، اليوم الأحد، ”إن ما جرى، يوم أمس، دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر“.

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه ”تم القبض على 24 شخصًا، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني“ بحقهم.

وتوفي الناشط نزار بنات، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاده للرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة، قبل حوالي شهرين بعد اعتقاله بوقت قصير من منزل أقارب له في مدينة الخليل، وأظهرت نتائج التشريح تعرضه للعنف خلال عملية الاعتقال.

واعتقل الأمن الفلسطيني ”بنات“ 8 مرات، وفي شهر أيار/مايو الماضي قال، إن ملثمين أطلقوا النار صوب منزله، وحطموا أبوابه، وألقوا قنابل صوت داخله، قبل أن يلقى حتفه بعد وقت قصير من اعتقاله للمرة الأخيرة، في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية مظاهرات في مدينة رام الله شارك فيها المئات، مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت مؤسسات حقوقية أنه جرى الإفراج عن عدد من معتقلي، يوم أمس، فيما تم تمديد احتجاز آخرين.