رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن زيارة مرتقبة لمصر وإجراء مباحثات مع السيسي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنه سيلبي دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة مصر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بينيت أنه سيجري، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس المصري ”بهدف تعزيز وتوسيع العلاقات بين دول المنطقة“.

تصريح بينيت، جاء في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، قبل توجهه إلى مصر.

بالفيديو: رئيس الوزراء بينيت يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى مصر ولقائه مع الرئيس السيسي. pic.twitter.com/NtX4qQQUHt — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 22, 2021

وكان عوفير جندلمان، الناطق باسم بينيت، قال إن ”رئيس الوزراء سيزور مصر ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك فور عودته من الولايات المتحدة“.

وأضاف جندلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ ”تويتر: ”رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي بايدن في واشنطن، وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين“.

رئيس الوزراء بينيت سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي بايدن في واشنطن وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين ولكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها. بعد عودته إلى البلاد سيستقبل المستشارة الألمانية ثم سيزور مصر وسيلتقي الرئيس السيسي. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 21, 2021

واستدرك بالقول: ”لكن الملف الرئيس سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها“.

وأشار إلى أنه ”بعد عودة بينيت إلى إسرائيل فإنه سيستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ثم سيزور مصر ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي“.

وكان البيت الأبيض، أعلن الأسبوع الفائت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلتقي الرئيس الأمريكي بايدن في البيت الأبيض يوم 26 أغسطس/ آب الجاري.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها بينيت إلى واشنطن كرئيس للوزراء، كما التقى بايدن بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلي في البيت الأبيض في يونيو/ حزيران.

وتأتي زيارة بينيت المرتقبة إلى مصر تلبية لدعوة وجهها السيسي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء الماضي، وفق ما أعلن مكتب بينيت في بيان.

وقال البيان إن ”السيسي وجه إليه الدعوة لإجراء زيارة رسمية لمصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة“.

وأوضح أن ”دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل خلال اجتماع مع بينيت في القدس“ المحتلة.

وعلق جندلمان، آنذاك: ”التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بالقدس، وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية“.

وأضاف أنه ”تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة“.

يشار إلى أن مصر تعتبر الراعي الرئيسي للتهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث تمكنت من التوصل لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في المواجهة الأخيرة التي جرت في أيار/ مايو الماضي.

وتواصل مصر جهودها للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، كما تعمل على إتمام صفقة تبادل أسرى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.