رئيس الوزراء العراقي يصل الكويت في زيارة رسمية

بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارة لدولة الكويت تستغرق يومًا واحدًا، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“.

وكان في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله دولة الكويت، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية قام عقبها بتحية كبار مستقبليه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية ”واع“ عن الكاظمي في وقت سابق قوله، إن ”الكويت تمتلك رؤية حكيمة في السياسات الخارجية، مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح“. وبالتالي، شدد على أن ”التباحث مع القيادة السياسية في الكويت في هذه الظروف، ضروري جدًا لرسم خريطة طريق إقليمية تحدد بوضوح المتغيرات في المنطقة، وطرق التعامل معها“.

وأضاف أن ”الحوار الصادق الأخوي المباشر بين العراق والكويت، هو الطريق الأقصر لترسيخ العلاقات وتعميق التعاون وحل التباينات وبناء أسس لمستقبل أفضل“.

ومن المقرر أن يبحث الكاظمي مع المسؤولين الكويتيين، معالجة ”كل الملفات وفق القواعد القانونية والأخوية التي ترعى مصالح الطرفين، لإحقاق الحقوق ولإزالة أي معوقات من درب التعاون“، وفقًا للكاظمي.

وثمّن الكاظمي الدور الذي لعبته اللجنة المشتركة العراقية – الكويتية، في معالجة كل الملفات، والتقدم الذي حصل على أكثر من صعيد.

وقال إن ”الأمور يجب ألا تقتصر على معالجة بعض القضايا العالقة فحسب، بل علينا أن نتوسع في البناء على المشتركات، وهي كثيرة جدًا، فهناك فرص تعاون في مختلف المجالات، لا يجوز تأخير استثمارها، خصوصًا أننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة“.

وأكد الكاظمي، أن ”الكويت المستقرة الآمنة المرتاحة اقتصاديًا، مصلحة عراقية، والعراق المستقر الآمن المرتاح اقتصاديًا، مصلحة كويتية“.