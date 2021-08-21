الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع لحماس في غزة

شنت الطائرات الحربية المقاتلة الإسرائيلية غارات مكثفة على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إصابة أحد الجنود الإسرائيليين عند حدود قطاع غزة في وقت سابق، بعد إطلاق النار عليه.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي استهدف بعدد من الصواريخ موقع بدر التابع لحركة حماس، شرق المحافظة الوسطى، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع العسكري.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا للجناح العسكري التابع للحركة غرب مدينة غزة.

وأطلقت المضادات الأرضية التابعة للفصائل المسلحة النار صوب طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت تحلق في أجواء قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”وفقا لتقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية“.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز فرقة غزة بسريتين من الكتيبة الأولى، وثلاث فرق من وحدة ماجلان.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد في وحدات بطاريات القبة الحديدية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنود وحدة حرس الحدود بطلق ناري في الرأس، بعد استهدافه من قبل أحد المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

ونقلت القناة ”13“ العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قوله إن “ الأحداث في غزة خطيرة، وسيكون عليها رد“.