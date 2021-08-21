الحكومة العراقية تلجأ إلى الحلول العشائرية لإنهاء أزمة النزوح

لجأت الحكومة العراقية إلى الحلول العشائرية؛ لإعادة النازحين في محافظة صلاح الدين، وذلك عقب سنوات على النزوح بسبب سيطرة تنظيم ”داعش“ على أجزاء واسعة من المحافظة.

ومع تولي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي المسؤولية العام الماضي، أطلق حملة واسعة لإغلاق مخيمات النزوح في البلاد، إذ تمكنت وزارة الهجرة والمهجرين من إغلاق عدد كبير من المخيمات في مختلف محافظات البلاد.

ولم يتبقَ من المخيمات سوى 28 مخيمًا، 26 منها في إقليم كردستان، فيما شكلت عودة بعض العائلات مأزقاً للحكومة بسبب المشاكل العشائرية، إذ تتهم عشائر بعض الأفراد بانتمائهم لتنظيم ”داعش“، وترفض عودة عائلاتهم، بداعي تورطهم بأعمال عنف، أو جرائم قتل.

28 مليون دولار

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين تخصيص 40 مليار دينار (نحو 28 مليون دولار) لإنهاء الفصول العشائرية الخاصة بالنازحين، وهي المرة الأولى التي تُعلن فيها الحكومة العراقية رصد مبالغ مالية لإنهاء أزمة النازحين في محافظة صلاح الدين.

وقالت وزيرة الهجرة إيفان فائق، في تصريحات صحفية: إن ”هناك مشاكل عشائرية تعترض عودة النازحين، لذلك ستكون هناك زيارة لمحافظ صلاح الدين إلى ديوان الوقف السني بهذا الشأن، إضافة إلى توفير 40 مليار دينار للفصول العشائرية“.

وتتبنى غالبية سكان مناطق غرب البلاد، الأنبار وصلاح الدين، مبدأ الثأر، وترفض العشائر عودة ما تسميهم ”عوائل داعش“، وتحتاج تلك الأزمة إلى تسويات عشائرية وقانونية، وتنظيم عملية مصالحة كبيرة قبل اتخاذ قرار عودة تلك العوائل.

وقال زعيم قبلي في محافظة صلاح الدين إن ”المأزق يتعلق باتهامات موجهة إلى مئات من العائلات بانتماء أحد ذويهم أو أقربائهم إلى تنظيم داعش، والتورط في جرائم قتل، حيث ترفض عشائر عودة المئات من العائلات بسبب ذلك، وتطالب بدفع الدية للتعويض عن مقتل أبنائها، وكذلك هدر دماء عناصر داعش المتهمين بالتورط في تلك الجرائم“.

وأضاف الزعيم القبلي، الذي طلب إخفاء اسمه في حديث خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”تلك المبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل تلك العائلات، حيث ستسهم في إعادتهم إلى ديارهم“.

وبين أن هناك ”حاجة لتشكيل لجنة من العشائر، للنظر في تفاصيل إنفاق تلك المبالغ، ومنع المتطفلين عليها، لتحقيق الهدف من صرفها، وحل مأزق تلك العائلات، خاصة وأنه ليست هناك طريقة لإعادتهم غير ذلك“.

جدل وتساؤلات

وأثارت تلك الخطوة جدلاً وتساؤلات عن سبب اللجوء إلى الحلول العشائرية، لكن المتحدث باسم وزارة الهجرة رد على ذلك، حيثُ قال إن تخصيص الأموال كان للوقف السني، الذي سيتبنى المبادرة.

وبين المتحدث باسم الوزارة عباس جهانكير، في تصريح صحفي، أن ”الموضوع ليس له علاقة بمن ترتبت عليه قضايا قانونية، فلا شك أن القانون يأخذ مجراه، لكن هناك عرفا اجتماعيا وعشائريا بما يُعرف بالدية لا يمكن تجاوزها، والجميع خاضع لها ولا يمكن نكرانها، وحتى القانون يعمل بها“.

ورغم الخطط الحكومية الموضوعة لإنهاء ملف النزوح، إلا أن العديد من النازحين يترددون في العودة إلى ديارهم بسبب استمرار العنف في مناطقهم، ولعدم انطلاق عمليات إعادة الإعمار بعد تدمير منازلهم، إضافة إلى شبه انعدام للخدمات الأساسية، من كهرباء وماء ورعاية صحية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أغلقت وزارة الهجرة 50 مخيمًا، فيما بلغ مجموع النازحين، في آخر إحصائية، 37 ألفاً، منهم 30 ألفا في مخيمات كردستان، والبقية في مخيمي الفلوجة بمحافظة الأنبار، والجدعة في نينوى.

والمعروف أن غالبية النازحين والمهجرين في العراق هم من الطائفة السنية، ويقارب عددهم المليون، إذ إنهم إما نازح يسكن المخيمات داخل إقليم كردستان لأسباب أمنية واقتصادية، أو نازح قادر على تأجير أو امتلاك بيت جديد في بغداد أو محافظات الإقليم.

إغراء النازحين

الناشط في مجال حقوق الإنسان وسام العبدالله أكد أن ”الحكومة الحالية حققت تقدماً واضحاً في ملف النزوح، حيث تمكنت من إغلاق عشرات المخيمات، وما تبقى حالياً فقط 28 مخيماً، لكن المأزق ربما ليس مواقع النزوح، التي لا تحتاج إلا للإغلاق فقط، ونقل النازحين، وإنما العراقيل تبرز في المناطق التي ستعود إليها العائلات النازحة“.

ورأى، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”ما يتعين حالياً هو صرف التعويضات للنازحين، وإطلاق القروض الميسرة لإعادة بناء منازلهم، ومنحهم الأولوية في برامج الرعاية الاجتماعية، والتموين وغير ذلك، ما يسهم في تعزيز البيئة الاجتماعية، وتنظيم أمورها“.

ولفت العبدالله إلى أن ”الكثير من الجهود الحكومية الحالية تنصب على إغراء النازحين بالرحيل من المخيمات، دون ضبط الأوضاع في مناطقهم“.

وتتهم أوساط شعبية الفصائل المسلحة بمنع عودة جزء كبير من النازحين، بل تحاول حالياً تهجير الآلاف من مناطق أخرى، كما حصل في منطقة الطارمية شمالي بغداد، حينما صُورت المنطقة وكأنها بؤرة لتنظيم ”داعش“ ومنطقة رخوة أمنياً، في محاولة لتكرار تجربة منطقة جرف الصخر التي تحولت إلى معسكر كبير للفصائل المسلحة التابعة لإيران.

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار؛ جراء سيطرة تنظيم ”داعش“ عليها في عام 2014.