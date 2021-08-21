إصابة جندي إسرائيلي بالرصاص على حدود غزة وغانتس يتوعد بالرد

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحداث التي حصلت على حدود غزة يوم السبت بالخطيرة، مشيرا إلى أنه ”سيكون هناك رد عليها“ في أعقاب إصابة جندي إسرائيلي برصاص فلسطيني.

وقال غانتس، في مقابلة مع القناة العبرية ”13“، إن ”أعمال الشغب التي وقعت في وقت سابق على حدود قطاع غزة، حوادث خطيرة للغاية سيكون لها رد“.

وأضاف غانتس في تصريحاته أن ”إعادة الأسرى لدى حماس، إلى الوطن هي على جدول الأعمال ونحن نفعل الكثير للقيام بذلك“.

وأوضح غانتس أنه ”من أجل منع مشهد أفغانستان في قطاع غزة عند انسحاب إسرائيل منها، يجب علينا الحفاظ على السيادة الأمنية وعدم رفع أيدينا عن هذه السيادة“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تعرض أحد الجنود إلى إصابة ”خطيرة جدا“ خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان الفلسطينيين عند حدود قطاع غزة.

وحول حادثة إصابة الجندي الإسرائيلي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حدثا استثنائيا وقع عند الحدود مع غزة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يفحص مشاهد عرضت من حدود قطاع غزة تظهر شابا فلسطينيا أطلق أو حاول إطلاق النار من مسدس على جندي من ”مسافة صفر“.

وذكرت صحيفة ”معاريف“، أنه ”في البداية كان الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الجندي أصيب عن طريق الخطأ بنيران صديقة، لكن تغير هذا التقدير بعد تداول المشاهد من غزة التي أظهرت إطلاق النار على القوات الإسرائيلية“.

وقالت ”معاريف“ إن ”أحداث اليوم عند حدود غزة سترافقنا على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة، وإسرائيل، لا تستطيع أن تكبح نفسها عن الرد ولو بشكل رمزي“.

ووفق القناة ”13“ العبرية، فإن ”التقديرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيرد الليلة ضد قطاع غزة على الحادث الخطير الذي أصيب فيه قناص بجروح حرجة جدا“.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين عند حدود قطاع غزة لأول مرة منذ فترة طويلة، في ذكرى مجزرة إحراق المسجد الأقصى.

وحاول الجيش الإسرائيلي تفريق متظاهرين حاولوا الاقتراب من السياج الفاصل مع إسرائيل ما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين بجراح مختلفة، وإحدى الإصابات لطفل وصفت جراحه بالخطيرة.

وهددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالرد على إطلاق النار على المتظاهرين في منطقة ملكة شرق قطاع غزة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي هو من بادر بإطلاق النار على الشبان الفلسطينيين.