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الأمن الفلسطيني يعتقل مطالبين بمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2021 18:16 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2021 18:40 GMT

الأمن الفلسطيني يعتقل مطالبين بمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات

اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية، اليوم السبت، عددا من المشاركين في وقفة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، نددت بمقتل الناشط نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي.

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المصدر: رام الله - إرم نيوز

اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية، اليوم السبت، عددا من المشاركين في وقفة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، نددت بمقتل الناشط نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي.

ومنع الأمن الفلسطيني نشطاء فلسطينيين، طالبوا بتقديم المتهمين في قضية نزار بنات للمحاكمة العادلة وكشف تفاصيل الحادثة، من التظاهر في دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن ”الأمن الفلسطيني اعتقل 15 فلسطينياً من المشاركين بالوقفة، كما اعتدى على عدد آخر“، مشيرة إلى أنه ”جرى نقل عدد من النشطاء إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء تعرضهم للضرب المبرح“.

وحسب المصادر، فإن ”الأجهزة الأمنية منعت النشطاء من المشاركة في الوقفة التي كان من المفترض أن تنظم عند السادسة من مساء اليوم السبت، على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بمحاكمة المتهمين في قضية نزار بنات“.

وقالت مجموعة ”محامين من أجل العدالة“ إن الأمن الفلسطيني اعتقل كلا من: الأسير المحرر ماهر الأخرس، البروفيسور عماد البرغوثي، جهاد عبدو، يوسف الشرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، معين البرغوثي، عمر عساف، عبادة القواسمي، موسى أبو شرار، وسالم قطش.

وأوضحت المجموعة، في تصريح صحفي، أن الأسير المحرر ماهر الأخرس نُقل لقسم الطوارئ في مستشفى رام الله بعد اعتداء الأمن عليه بالضرب المبرح.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن حملة الاعتقالات بحق النشطاء طالت أكثر من 15 منهم حتى الآن.

وفي السياق، دعت عائلة نزار بنات ونشطاء إلى ”تظاهرة احتجاجية غاضبة للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار، وضد قمع الحريات في الضفة الغربية“، تحت شعار ”العدالة لنزار والحريات والانتخابات“.

يذكر أن الناشط نزار بنات قتل أثناء اعتقاله على يد عناصر من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي الفلسطينيين، في يونيو/ حزيران الماضي، الأمر الذي أدى لتحركات شعبية فلسطينية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وإقالة الحكومة.

2021-08-5-1

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها أجهزة الأمن الفلسطيني نشطاء فلسطينيين وسط مدينة رام الله، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريحات صحفية، أنه لن يسمح لأجهزة الأمن باعتقال أي فلسطيني على خلفية التعبير عن رأيه.

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