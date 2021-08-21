إصابة متظاهرين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليهم من قبل جنود الجيش الإسرائيلي المتمركز على حدود قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إصابة 17 مواطنا بجراح مختلفة، بينهم ”إصابة خطيرة جدا“، بعد إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة ملكة الحدودية مع إسرائيل.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، في تصريحات إذاعية، إنه ”وصل إلى المستشفى الرئيس في القطاع 17 إصابة من شرق غزة، معظمها طلق ناري بالأطراف السفلية“.

وبين أن ”إحدى هذه الإصابات خطيرة جدا (في منطقة الرقبة)، وقد أدخلت غرفة العمليات“.

ونظمت الفصائل الفلسطينية مهرجانا كبيرا وحاشدا في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، في منطقة ملكة شرق قطاع غزة، حيث شارك في هذا المهرجان آلاف المواطنين الذين احتشدوا بالقرب من السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.

في سياق متصل، أكدت مصادر إعلام إسرائيلية أن عشرات الشبان الفلسطينيين اقتربوا من السياج الفاصل، وألقوا عبوات متفجرة نحو قوات الجيش الإسرائيلي.

بينما ذكرت المصادر ذاتها أن هذه التظاهرات شهدت محاولات من قبل الفلسطينيين لتسلق السياج الحدودي مع غزة، وعلى إثر ذلك رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي صوب المتظاهرين.

كما أكدت القناة ”13“ العبرية أن الجيش الإسرائيلي نشر في وقت سابق فرقة القناصة استعدادا للمظاهرة عند حدود غزة.

وذكر المراسل العسكري ألموغ بوكير أن ”50 متظاهرا فلسطينيا هاجموا السياج الحدودي في منطقة معبر كارني وصعدوا عليه، وقوات الجيش الإسرائيلي عملت على تفريقهم“.

وبلغت فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي عن إطلاق بالونات مفخخة من حدود قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.

في السياق ذاته، أعلنت القناة العبرية “ 12″ أن ”ما يحدث عند حدود غزة هو عكس ما قيل لنا أمس، حسب تقديراتهم بأن حماس ستمنع الجماهير من الوصول إلى السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل“.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتظاهر فيها الفلسطينيون عند حدود غزة، بعد العملية العسكرية الأخيرة ”حارس الأسوار“ التي نفذتها إسرائيل في مايو/ أيار الماضي.

وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة على حدود غزة رغم التسهيلات الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل، وبعد اتفاق إدخال الأموال القطرية للقطاع الأسبوع المقبل.