العاهل الأردني يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، أن اللقاء الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله الثاني تناول سبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها والفرص الاستثمارية المتاحة، كما تطرق إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وقالت الوكالة، إن اللقاء أكد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضافت الوكالة، أن الشيخ طحنون نقل إلى العاهل الأردني تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات.

كما حمل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشيخ طحنون بن زايد تحياته إلى الشيخ خليفة والشيخ محمد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، بحسب الوكالة.

يوم الأربعاء الماضي، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وبحسب الوكالة، ”بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين“.