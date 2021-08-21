صحيفة عبرية: جنرال إسرائيلي "نجا بأعجوبة" من إطلاق نار بالضفة

كشفت صحيفة عبرية عن تفاصيل نجاة قائد في الجيش الإسرائيلي من إطلاق نار بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في أيار / مايو الماضي.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية إن ”قائد الجيش الإسرائيلي في وسط الضفة الغربية، الجنرال يونتان شتاينبرغ، نجا بأعجوبة من إطلاق نار على يد فلسطينيين“.

وأضافت الصحيفة أن ”عملية إطلاق النار وقعت خلال تواجد الجنرال الإسرائيلي على حاجز بيت إيل، شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، خلال التصعيد العسكري الأخير في غزة“.

ونوهت إلى أن ”شتاينبرغ كان على مسافة قصيرة من اللحاق برفيق دربه قائد الجيش في منطقة الخليل، الذي قُتل في عملية إطلاق نار مشابهة عام 2003“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”صوت شظايا الرصاص دوى على مسافة قريبة من شتاينبرغ، الذي كان برفقة مجموعة من الجنود، خلال تظاهرة للفلسطينيين قرب مستوطنة بيت إيل“.

وتابعت: ”حسب التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، فقد أطلق فلسطينيون أكثر من 100 رصاصة باتجاه عناصر الجيش الإسرائيلي، ما تسبب بوقوع إصابتين متوسطتين، فيما نجا الجنرال شتاينبرغ من موت محقق“.

وبينت الصحيفة أن ”التحقيق مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، للوصول إلى الخلية الفلسطينية التي أطلقت النار صوب الجنرال الإسرائيلي في ذلك اليوم“.

وأضافت أن ”الحدث كان سيقلب الوضع الأمني في الضفة الغربية رأسا على عقب“.

جدير ذكره أن مدن الضفة الغربية شهدت توتراً أمنيا خلال المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل والفصائل المسلحة بقطاع غزة.

وفي تلك الفترة، اندلعت عدة مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.

ووقعت المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل بغزة في مايو / أيار الماضي، على إثر الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية والمسجد الأقصى، والتي استمرت 11 يوما.

وانتهت العمليات العسكرية بوقف متبادل لإطلاق النار بين الجانبين برعاية مصرية ودولية.

وتحذر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إمكانية اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية، نتيجة للاحتقان الشعبي من الأوضاع السياسية والاقتصادية، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية.