داعش يهاجم مقرا للحشد الشعبي شمال بغداد ويقتل 3 عناصر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي ليل الجمعة في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش، بعدما هاجم التنظيم مقر اللواء12 التابع للحشد في محيط منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني ومصدر في الحشد.

وقال المصدر في الحشد الشعبي لفرانس برس إن الاشتباكات التي أدت إلى جرح سبعة آخرين من عناصره، ”لا تزال متواصلة على ثلاثة محاور“، موضحاً أن جميع الضحايا هم من حركة النجباء، إحدى أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي.

وأكد المصدر الأمني من جهته تواصل الاشتباكات ومقتل ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي الذي يضمّ عدة فصائل، لكنه مذاك بات مندمجاً في القوات الرسمية العراقية.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم داعش بعد طرد عناصره من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

وتمكّن التنظيم في 19 تموز/يوليو من شنّ هجوم انتحاري في العاصمة بغداد عشية عيد الأضحى، قتل فيه 30 شخصاً وأصيب نحو 50 بجروح، غالبيتهم من الأطفال.

وتم تفجير برج للطاقة الكهربائية السبت في هجوم نسبته السلطات العراقية لتنظيم داعش، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للمياه عن أجزاء من العاصمة، فيما كانت تجري القوات العراقية عملية عسكرية لمطاردة خلايا تنظيم داعش في الطارمية.

وتزايدت منذ بداية الصيف الهجمات على أبراج التغذية الكهربائية في العراق في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً شديداً بالكهرباء بالتزامن مع تعرض مناطق واسعة في البلاد لموجات حر شديدة تتزايد معها الحاجة للكهرباء.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت منتصف الشهر الجاري، إطلاق عملية واسعة، لتعقب تنظيم داعش في مناطق شمال العاصمة بغداد.

ويأتي ذلك بعد سلسلة عمليات نفذها التنظيم المتشدد في بغداد، أوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقالت الخلية في بيان إنه ”وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، شرعت، صباح اليوم، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد“.