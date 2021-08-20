قناة عبرية: صاروخ سوري لاحق طائرة إسرائيلية وسقط في منطقة البحر الميت

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن التقديرات داخل الجيش الإسرائيلي تفيد بأن صاروخاً مضاداً للطائرات أطلق الليلة الماضية من سوريا، صوب طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أثناء استهداف سوريا، وسقط في منطقة البحر الميت قرب الحدود الأردنية.

وذكرت القناة ”13“ العبرية أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تكشف عن إطلاق صاروخ مضاد للطيران، انطلق من سوريا الليلة الماضية، وحاول اعتراض طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وبحسب القناة، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد بأن الصاروخ المضاد للطيران انفجر على ما يبدو في أجواء منطقة البحر الميت.

وأكدت القناة العبرية أنه ”يتم فحص ما إذا كانت شظايا الصاروخ سقطت في الأردن، مشيرة إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تقع أضرار أو إصابات“.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية عن تفاصيل الصاروخ الذي أطلق من سوريا، قائلة إن صاروخاً أطلقته قوات الدفاع الجوي السوري، من نوع ”SA-5″، لاحق طائرة حربية إسرائيلية كانت تحلق في سماء سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الصاروخ التابع لمنظومة الدفاع الجوي روسية الصنع S-200 لاحق طائرة إسرائيلية، ثم انفجر قرب الحدود مع الأردن.

وشنت الطائرات الإسرائيلية الحربية عددا من الغارات على أهداف سورية في محيط العاصمة دمشق، يوم الخميس، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم، وفق وكالة ”سانا“ الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إنه ”وفي وقت متأخر من مساء الخميس، تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري لأهداف معادية في سماء دمشق“.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه في ”حوالي الساعة 23.03 من مساء الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص“.

وأشار المصدر العسكري إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ إسرائيلية، وأسقطت معظمها“.

وذكرت مصادر إعلامية سورية أن أربعة سوريين قتلوا في الهجوم المنسوب إلى الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ”القتلى الأربعة الذين قتلوا الليلة الماضية في الهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا هم أعضاء في منظمة حزب الله اللبنانية“.