خلال اتصال أجراه بقيس سعيد.. الملك سلمان: نتابع باهتمام بالغ التطورات في تونس

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الجمعة، بالرئيس التونسي قيس سعيّد، ”حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكد العاهل السعودي، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس، يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة بتلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

وذكرت ”واس“ أن الرئيس التونسي، أعرب عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز، ”على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، ما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية“.

‏‎وأوضح المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية، أن المساعدات الإضافية التي وجّه بها الملك سلمان بن عبد العزيز، لدعم تونس في مواجهة وباء كورونا، تشتمل على 3000 أسطوانة أكسجين، و 5 مولدات أكسجين لخمسة مستشفيات تونسية، وتأمين حاويات لنقل 200 طن من الأكسجين السائل، إضافة إلى تأمين المستلزمات الخاصة لدعم الأكسجين، مشيرًا إلى أن المركز شرع بتأمين ونقل الدفعة الأولى من هذه المساعدات.

‏‎وأوضحت ”واس“ أن هذه المساعدات، إضافة إلى المساعدات التي سبق أن وجه بها العاهل السعودي لتونس لمكافحة الجائحة، تأتي استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته في وقت سابق مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، واشتملت على مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و 190 جهاز تنفس اصطناعي، و 319 جهازًا مكثفًا للأكسجين، و 150 سريرًا طبيًا، و 50 جهازًا لمراقبة العلامات الحيوية، و 4 ملايين كمامة طبية، و 500 ألف قفاز طبي، و 180 جهازًا لقياس النبض، و 25 مضخة أدوية وريدية، و 9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و 15 منظارًا للحنجرة بتقنية الفيديو، و 5 أجهزة لتخطيط القلب (ECG).