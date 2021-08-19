مقتل عنصري أمن وإصابة 5 إثر تفجير انتحاري استهدف مقهى في مقديشو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل عنصرا أمن وأصيب 5 أشخاص على الأقل، في تفجير انتحاري استهدف الخميس مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة الشباب المتطرفة، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وشهود عيان.

وفجر الانتحاري حزامه الناسف داخل مقهى يرتاده على وجه الخصوص أفراد من قوات الأمن الصومالية.

وأسفر الهجوم الذي وقع عند المغرب، عن مقتل عنصرين من قوات الأمن وإصابة خمسة أشخاص بجروح، كما أفاد الشرطي محمد علي الذي كان في موقع التفجير.

وقال شاهد عيان يدعى عبدالقادر سقالة، إن التفجير أسفر عن ”تطاير قطع معدنية وحطام كراس بلاستيكية في كل مكان“.

وسارعت حركة الشباب المتطرفة، إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك في بيان نشرته وكالة ”شهادة“ الإخبارية الناطقة باسمها، كما أفاد موقع ”سايت“ المتخصص برصد المواقع المتطرفة.

وينفذ متمردو حركة الشباب الذين يقاتلون الحكومة الصومالية منذ سنوات، هجمات منتظمة ضد أهداف حكومية وأخرى مدنية في مقديشو.

وفي تموز/ يوليو، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في مقهى مزدحم في مقديشو.

وسيطر مقاتلو حركة الشباب على العاصمة الصومالية لبعض الوقت قبل أن تطردهم منها في 2011، قوة من الاتحاد الأفريقي، لكن المتمردين ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية واسعة من البلاد.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، سيطر مسلحون معارضون للرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، على مناطق استراتيجية من العاصمة مقديشو، بعد اشتباكات بين فصائل في قوات الأمن بسبب تمديد فترة رئاسته.

ووقع محمد قانونا في الشهر ذاته، يمدد فترة رئاسته عامين بعد إلغاء الانتخابات، ما أثار ضجة سياسية هددت بتشتيت تركيز القوات المسلحة الصومالية عن محاربة مسلحي حركة الشباب.

وأثار تمديد الرئيس لفترة رئاسته غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال الذي يشهد اضطرابات إلى حد كبير منذ الحرب الأهلية عام 1991.