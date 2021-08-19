المرصد السوري: انفجارات عنيفة في دمشق جراء ضربات إسرائيلية

دوت انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق ومحيطها، جراء ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ”انفجارات عنيفة تدوي في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية، ومحاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري التصدي لها في سماء المنطقة“.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن ”وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت، مساء اليوم الخميس، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ“.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه ”في حوالي الساعة 23:03 من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها“.

وأضافت ”سانا“: ”يتم الآن تدقيق نتائج العدوان“.

ونشرت الوكالة عبر حسابها في ”يوتيوب“ مقطع فيديو قالت إنه يُظهر لحظة تصدي الدفاعات الجوية لما وصفته بـ“أهداف معادية“.

ولم تشر وكالة أنباء ”سانا“ ولا المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وقوع ضحايا، على الفور.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.