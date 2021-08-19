عزام الأحمد: تأجيل التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية ‎

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، الأنباء التي يجري تداولها بشأن تأجيل التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية.

وقال الأحمد، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”تقرر تأجيل التعديل الوزاري على حكومة اشتية لأجل غير مسمى، وتم إلغاء مراسم حلف اليمين أمام الرئيس محمود عباس والتي كانت مقررة يوم الجمعة“.

ورفض الأحمد الحديث عن الأسباب التي دفعت لاتخاذ قرار تأجيل التعديل الوزاري، والذي كان سيطال سبع وزارات في حكومة اشتية، ويتضمن تخلي رئيس الوزراء عن وزارتي الداخلية والأوقاف التي كان يديرهما.

وأشار الأحمد، إلى أنه لا موعد في الوقت الراهن للتعديل الوزاري بالحكومة الفلسطينية، مؤكدا أن تأجيل التعديل الوزراء سيكون لأجل غير مسمى نتيجة الظروف الفلسطينية الراهنة.

والأربعاء، كشف منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، تفاصيل التعديل الوزاري المقرر على الحكومة الفلسطينية.

وقال الجاغوب، في حينه، إن ”الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الجمعة“، مستدركًا: ”إذا لم تحصل أية تعديلات جديدة“.

وبحسب الجاغوب، فإن ”التعديل شمل إضافة وزيري الداخلية والأوقاف، كما شمل استبدال وزراء: الصحة، والعدل، والتعليم العالي، والريادة والتمكين، والحكم المحلي، حيث ينضم 7 وزراء جُدد للحكومة الفلسطينية، فيما يحتفظ باقي الوزراء السابقين بحقائبهم الوزارية“.

وأشار إلى أن ”وزارة الداخلية، والتي يديرها رئيس الوزراء محمد اشتية، ستُسند إلى مدير جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، في حين سيتولى زهير الدبعي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي كان يديرها أيضًا اشتية“.

وأوضح الجاغوب، أن ”رفيق أبو عياش سيتسلم وزارة العدل خلفًا للوزير الحالي محمد الشلالدة، في حين سيتولى سعيد سراحنة وزارة الصحة خلفًا لـ“مي الكيلة“، كما سيتولى زياد الميمي وزارة الريادة والتمكين خلفًا لأسامة السعداوي“.

ووفق الجاغوب، فإن ”موسى حديد سيتولى وزارة الحكم المحلي خلفًا لمجدي الصالح الذي ستُوكل له وزارة النقل والمواصلات، في حين سيتولى زياد الميمي وزارة التعليم العالي خلفًا لمحمد أبو مويس“.

وبدأت الحكومة الفلسطينية الحالية عملها رسميًا العام 2018، بعد تشكيلها من قبل حركة ”فتح“ وفصائل ”منظمة التحرير الفلسطينية.