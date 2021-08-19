حملة عراقية جديدة لإنهاء السكن العشوائي في بغداد

تستعد الحكومة العراقية لإطلاق خطة جديدة لتأهيل العاصمة بغداد، وإنهاء التجاوزات الحاصلة في الأحياء السكنية، خاصة أنها أصبحت تضم أكبر عدد من المنازل العشوائية في المنطقة.

وحفزت واقعة اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، قبل نحو 10 أيام، على إطلاق حملات واسعة في مختلف محافظات العراق، لكن حملة مدينة بغداد ستكون الأكبر؛ بسبب احتوائها على آلاف المنازل العشوائية التي شُيدت خارج التصميم الأساس للمدينة.

لا تحديث للتصميم البولندي

في عام 1973، أنجزت شركة بول سرفيس البولونية المخطط التنموي لتطوير العاصمة بغداد، إلى عام 2000، بعدد سكان متوقع يبلغ 3.5 مليون نسمة، لكن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تنفيذ هذا المخطط.

ووصل عدد سكان العاصمة الآن إلى ما يزيد على تسعة ملايين نسمة، مع تزايد أعداد العشوائيات والتجاوزات التي شوّهت مظهر المدينة، وتحولت العاصمة إلى ما يشبه عشوائية كبيرة.

وأعلنت وزارة التخطيط، الخميس، وجود قرابة 4000 مجمع عشوائي في العراق، ربعها في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن ”هناك 400 ألف مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم هذه العشوائيات 522 ألف وحدة سكنية، أي أن هناك 522 ألف أُسرة تعيش في هذه العشوائيات“.

وأضاف أن ”حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائيات تصل إلى الربع، بواقع 1022 عشوائية، تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي“.

وأشار إلى أن ”المعالجة ستكون كل عشوائية على حدة، فإما استملاك الأرض لشاغليها أو تأهيلها إذا كانت قابلة للتأهيل، أو إنشاء مجمع سكني بديلا لمجمع العشوائي“.

بدوره، أكد مسؤول في أمانة بغداد أن ”حملة جديدة تستعد الدائرة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث ترتكز على جملة محاور، أولها إزالة التجاوزات الحاصلة في المدن، مثل التعدي على حق الطريق، وإنشاء المسقفات في المدينة، وهي ظاهرة عامة“.

ولفت إلى أن ”العشوائيات تعد مرحلة ثانية، إذ إن ملفها شائك، وهي ترتبط بحل أزمة السكن التي تعصف بالعراق“.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز ”، أن ”الخرائط والتصاميم الأساسية التي ستُعتمد ضمن الحملة الجديدة أُعدت على يد خبراء مختصين في التخطيط العمراني، والتطوير الحضري، بمشاركة عدة جهات، حيث تهدف إلى إنهاء فوضى المدينة، ووضع المشروع على الطريق السليم، إذ من المقرر أن ينتهي بعد عدة سنوات“.

وأشار إلى أن ”العاصمة الإدارية الجديدة (الرفيل) ستكون جزءاً من هذا المشروع الكبير الواسع“.

تشويه كبير

وتعرضت بغداد لحملات تشويه كبيرة خلال السنوات الماضية غيّرت من تصميمها الأساس، حيث تزايدت المدن العشوائية، التي تُبنى فيها المنازل من الصفيح، و (السندويج بنل)، دون اهتمام بإجراءات السلامة، أو طبيعة البناء، فضلاً عن غياب الخدمات مثل محطات المياه وشبكات الصرف الصحي وغيرها.

وتسكن تلك العشوائيات العائلات الفقيرة، وأرامل الحروب، كما أنها أصبحت مخابئ لبعض المجرمين، حيث تغيب قواعد بيانات الساكنين لدى الجهات المختصة، وهو ما فاقم مخاطرها، كما أنها تسببت بضغط على البنى التحتية للمدن الرئيسية، مثل سحب أسلاك الطاقة الكهربائية، والتشبيك للحصول على المياه الصالحة للشرب.

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة.‎

وتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير الماضي.

وتحولت التجاوزات في العراق إلى ظاهرة عامة، يرتكبها مواطنون وموظفون، فضلاً عن مسؤولين ونواب وشخصيات متنفذة، وهي تتخذ عدة أشكال، مثل التجاوز على أرصفة الشوارع من قبل المحال التجارية والمنازل في الأحياء السكنية، وصولاً إلى التجاوزات الكبيرة المتمثلة بتحويل أراضٍ شاسعة إلى قطع سكنية وبيعها، دون قدرة الأجهزة المختصة على وقف تلك الظواهر التي أصبحت تهدد واقع المدينة.

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي سرمد الشمري أن ”حل أزمة السكن سيكون البوّابة الأولى لإزالة التجاوزات الكبيرة الحاصلة على قطع الأراضي، وتفشي العشوائيات، وانتشار المنازل غير النظامية، لكن الحلول الحكومية لتلك الأزمة ما زالت تسير ببطء شديد، وهذا يعود للتعقيدات وعدم توفر الأموال لدى غالبية سكان تلك العشوائيات للاشتراك في برنامج حل أزمة السكن، الذي يعتمد على دفع الأقساط عن شراء الوحدات السكنية، التي يبلغ سعر الواحد منها على سبيل المثال (60 ألف دولار)“.

وأضاف الشمري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”أزمة التجاوزات لا يمكن حلها بإجراءات إدارية وحملات هدم تلك المنازل دون إيجاد البدائل لها، خاصة وأن الحكومة العراقية أطلقت مؤخراً حملة واسعة لحل أزمة السكن، ما يعني أهمية الانتظار وقتا أطول لحين استفادة أكبر عدد ممكن من السكان من تلك الحملة، وانتقالهم إلى مواقعهم الجديدة“.