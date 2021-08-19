وصول مصابين في انفجار عكار اللبنانية إلى أبوظبي للعلاج (فيديو وصور)

وصل، مساء يوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي عدد من مصابي الانفجار الذي وقع قبل أيام في منطقة عكار في لبنان، على متن طائرة إخلاء طبي؛ وذلك للعلاج في مستشفيات الإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن ”هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي واللبناني، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف“.

وقد باشرت الجهات الطبية الإماراتية نقل المصابين إلى المستشفيات التخصصية؛ لبدء برنامج العلاج والتأهيل وفق أعلى معايير الخدمات العلاجية.

وكانت سفارة الإمارات في لبنان باشرت في وقت سابق التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لنقل الجرحى بأسرع وقت ممكن .

و​​وقع انفجار في خزان مخبأ يحوي آلاف اللترات من البنزين في بلدة التليل بقضاء عكار، يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 79 آخرين، بينهم أفراد في الجيش.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن إن حالات الحروق الشديدة ربما تتطلب العلاج السريع في الخارج لإنقاذ الأرواح.

ويواصل الجيش اللبناني تحقيقاته لجمع الأدلة ومعرفة حيثيات أسباب الانفجار، بتوجيه من قيادته ومجلس الدفاع الأعلى، كما ألقت مخابرات الجيش القبض على صاحب الأرض ونجله، بعد أن أقدم محتجون على إضرام النار في منزله وممتلكاته، مكان تخزين كمية المحروقات، ووجهت إليه أصابع الاتهام بالتورط في عمليات تهريب المحروقات إلى سوريا.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت حدادا وطنيا بعد وفاة وإصابة العشرات في انفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان.

وفي أعقاب الحادث، طالب عشرات المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، ورشقوا منزله بالحجارة واشتبكوا مع الشرطة.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون بـ“الإسراع في إجراء التحقيقات للكشف عن الملابسات والأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة في التليل، ومحاكمة مسبّبيها ومن يقف وراءهم“.

وتفاقمت أزمة البنزين في البلد قبل أيام مع إعلان المصرف المركزي اللبناني رفع الدعم عن المحروقات، وبدء فتح اعتمادات شرائها وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

وأحدث الإعلان هلعا بين الللبنانيين ومورّدي المحروقات، دفع بعضهم إلى تخزين مادة البنزين، أو شرائها من تجار السوق السوداء الذين يبيعونها بأسعار باهظة، كما أغلقت بعض محطات الوقود.