إسرائيل توافق على آلية جديدة لتحويل الأموال القطرية‎‎ إلى غزة

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، أنه ”تم الاتفاق على آلية جديدة لتحويل المنحة القطرية إلى غزة من خلال الأمم المتحدة“.

وقال غانتس، في تصريح نقلته صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن الاتفاق سيكون مع أحد البنوك في قطاع غزة مباشرة، حيث سيتم تحويل هذه الأموال، إلى مئات الآلاف من سكان غزة المحتاجين وتحت إشراف دولة إسرائيل.

وشكر غانتس، في تصريحاته دولة قطر على ”دورها الإيجابي في المنطقة“، مبينا أن ”لدى إسرائيل القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين“.

وتابع غانتس: ”سنواصل حوارنا مع السلطة الفلسطينية لبحث إمكانية وجود آلية أخرى يتم من خلالها تحويل الأموال بشكل خاضع للرقابة الإسرائيلية“.

يشار إلى أن الآلية الحالية لتحويل الأموال القطرية، لا تتضمن حلا بخصوص رواتب موظفي غزة، التابعين لحماس.

وفي السياق ذاته، أكد السفير القطري محمد العمادي، اليوم الخميس، أنه ”تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة“.

وقال العمادي في بيان صحفي، إن ”صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار، لكل أسرة نقدا“.

ولفت العمادي إلى أن ”اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل“.

وذكر العمادي، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وقعت مذكرة التفاهم هذه مع تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، كشفت في وقت سابق، أن الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق حول إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أنه ”في هذه المرحلة لن يتم تحويل الأموال إلى موظفي حركة حماس في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبا، بعد منعها لأكثر من 3 أشهر“.

وأشارت القناة إلى أنه ”من المتوقع إبرام الاتفاق النهائي بين قطر والأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأن الأسر المحتاجة في غزة ستتمكن من سحب 100 دولار باستخدام بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، في حين لن تكون السلطة الفلسطينية طرفا في الاتفاقية“.