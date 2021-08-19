الرئيس اللبناني: بعض الأطراف تريد تعطيل تشكيل الحكومة وإثارة الفوضى

اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون أطرافا، لم يحددها بالاسم، اليوم الخميس، بالسعي لتعطيل تشكيل حكومة جديدة، ودفع البلاد نحو الفوضى.

وقالت الرئاسة، في بيان نقلا عن عون، إن رئيس الجمهورية ”قدم ويقدم لدولة الرئيس ميقاتي، كل التسهيلات اللازمة دون التوقف عند حقيبة أو اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية“.

وذكر البيان، أن ”عون يتعاون مع ميقاتي، لكن رئيس الوزراء المكلف يواجه مطالب متزايدة من آخرين بشأن مناصب في الحكومة الجديدة، بهدف دفع ميقاتي إلى الاعتذار، وهي نتيجة قال عون إنه لا يريدها.

وكان عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي عبرا، في وقت سابق هذا الأسبوع، عن التفاؤل بإمكانية تشكيل الحكومة قريبا، سعيا لإخراج البلاد من أزمتها المالية المستمرة منذ عامين، غير أنه يبدو أن احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك قد تبدد.

وقال ميقاتي، لاحقا في بيان نقله تلفزيون الجديد، إنه سيواصل جهوده لتشكيل حكومة.

وتشكيل الحكومة خطوة أولى ضرورية للبدء في إخراج لبنان من الأزمة التي تفاقمت بسبب النقص الحاد في الوقود.

وتدير لبنان حكومة لتصريف الأعمال، منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عام.

وفي حين يقدم مانحون غربيون مساعدات إنسانية للبنانيين، حيث جمع مؤتمر استضافته فرنسا، أمس الأربعاء، 370 مليون دولار، إلا أنهم يطالبون القيادات اللبنانية بتنفيذ إصلاحات قبل إرسال المساعدات إلى بلادهم.

والتقى عون مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف، يوم الإثنين الماضي؛ في محاولة للبحث في أسماء الوزراء.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي رفيع قوله، ”إن الوضع يتطور إيجابيا. (هناك) بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا الأسماء“.

وأوضح المصدر، أن الدافع وراء هذا التحرك، هو أن ”الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار“.

ووصلت الأزمة المستمرة في لبنان منذ عامين إلى نقطة حرجة، الأسبوع الماضي، مع نقص الوقود المستورد؛ مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.