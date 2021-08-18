قيادي في "فتح" يكشف تفاصيل التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية

كشف منير الجاغوب، القيادي في حركة ”فتح“، تفاصيل التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه ”سيتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة، يوم الجمعة المقبل“.

وقال الجاغوب، الذي يشغل منصب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، إن ”الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الجمعة“، مستدركًا: ”إذا لم تحصل أية تعديلات جديدة“.

وبحسب الجاغوب، فإن ”التعديل يشمل إضافة وزيري الداخلية والأوقاف، كما يشمل استبدال وزراء: الصحة، والعدل، والتعليم العالي، والريادة والتمكين، والحكم المحلي، حيث ينضم 7 وزراء جُدد للحكومة الفلسطينية، فيما يحتفظ باقي الوزراء السابقين بحقائبهم الوزارية“.

وأشار إلى أن ”وزارة الداخلية، والتي يديرها رئيس الوزراء محمد إشتية، ستُسند إلى مدير جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، في حين سيتولى زهير الدبعي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي كان يديرها أيضًا إشتية“.

وأوضح الجاغوب، أن ”رفيق أبو عياش سيتسلم وزارة العدل خلفًا للوزير الحالي محمد الشلالدة، في حين سيتولى سعيد سراحنة وزارة الصحة خلفًا لـ“مي الكيلة“، كما سيتولى زياد الميمي وزارة الريادة والتمكين خلفًا لأسامة السعداوي“.

ووفق الجاغوب، فإن ”موسى حديد سيتولى وزارة الحكم المحلي خلفًا مجدي الصالح الذي ستُوكل له وزارة النقل والمواصلات عاصم سالم، في حين سيتولى زياد الميمي وزارة التعليم العالي خلفًا لمحمد أبو مويس“.

ومن الجدير ذكره أن التعديل الوزاري على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد إشتية، يأتي بعد احتجاجات شعبية ضدها انطلقت في الضفة الغربية إثر مقتل الناشط المعارض نزار بنات، قبل أكثر من شهر، على يد عناصر من الأجهزة الأمنية أثناء اعتقاله.

وبدأت الحكومة الفلسطينية الحالية عملها رسميًا العام 2018، بعد تشكيلها من قبل حركة ”فتح“ وفصائل ”منظمة التحرير الفلسطينية“، فيما رفضت حركة ”حماس“ المشاركة فيها واعتبرتها خروجًا عن اتفاقيات المصالحة بين الحركتين.

وتعاني حكومة إشتية من أزمة مالية خانقة أجبرتها على تأخير رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، وذلك لأكثر من 10 أيام، وسط توقعات بتدهور الوضع المالي للحكومة وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها للأشهر المقبلة،