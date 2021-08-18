العراق.. سجن ضابط وعناصر أمن على خلفية اغتيال مدير بلدية كربلاء

قضت محكمة عسكرية في العراق، الأربعاء، بسجن ضابط و 9 منتسبين آخرين، لمدة 12 عامًا والطرد من الخدمة، إثر ”تخاذلهم“ عن حماية مسؤول محلي تعرض لعملية اغتيال.

واغتيل المسؤول العراقي، مطلع الشهر الجاري، برصاص مسلحين، عندما كان يشرف على تنفيذ حملة واسعة لإزالة التجاوزات في المدينة، إذ نُقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي هناك.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها: ”أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة حكمها، بتاريخ 18 من آب / أغسطس الجاري، بحق ضابط و 9 منتسبين من مديرية شرطة محافظة كربلاء، بالسجن 12 عامًا، والطرد من الخدمة في قوى الأمن الداخلي وفقًا للقوانين النافذة“.

وأضافت: ”يأتي الحكم أعلاه على خلفية تخاذل المنسوبين آنفًا عن القيام بواجبهم في تأمين الحماية اللازمة للشهيد المهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء أثناء حملة لرفع التجاوزات في المحافظة“.

وتابعت أن ”وزير الداخلية عثمان الغانمي كان قد أمر بتوقيف عناصر المفرزة المرافقة للشهيد الخفاجي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتقصيرهم الواضح في واجبهم“.

وسادت حالة من الغضب الشعبي في العراق، إثر اغتيال المهندس الخفاجي، وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورط بتلك الجريمة.

وفي الأسبوع الماضي، زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مكان وقوع الجريمة، حيث أكد ضرورة أخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين، ولكل من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، على حد تعبيره.

وتمكنت القوات الأمنية، عقب اغتيال الخفاجي، من اعتقال الجاني الذي كان مختبئًا في أحد البساتين النائية في البلاد.

وتنتشر في العراق ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وإنشاء مناطق سكنية عليها، الأمر الذي يعد مخالفة لقوانين التصميم الأساس للمدن والذي يحرص على توفير مساحات خضراء.

كما أثار مقتل ”الخفاجي“ بالرصاص ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب، لا سيما بحق قتلة ناشطين، حيث أطلق ناشطون عراقيون حملات كثيرة تطالب بمحاسبة المعتدين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، في تشرين الأول / أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطًا لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.