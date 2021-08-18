فصائل فلسطينية تحذر إسرائيل: الأوضاع في غزة مرشحة لتصعيد عسكري

حذرت فصائل فلسطينية في غزة، إسرائيل من عودة التصعيد العسكري إلى القطاع، لرفض الاحتلال إرجاع الأوضاع كما كانت عليه قبل أيار/مايو الماضي.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، إن ”القوى الوطنية والإسلامية في غزة عقدت اجتماعا بمقر قيادة حماس لبحث الأوضاع الميدانية وتهرب الاحتلال من استحقاقات التهدئة ورفضه إدخال مواد البناء وأموال المنحة القطرية للقطاع“.

وأوضح خلف، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”الفصائل الفلسطينية أكدت على رفضها للتسهيلات الإسرائيلية المعلن عنها باعتبارها غير كافية لتثبيت الهدوء في غزة“، مشيرا إلى أن ”الأمور مرشحة للتصعيد العسكري مع إسرائيل“.

وأشار خلف، إلى أن ”مصر تبذل جهودا استثنائية من أجل إلزام الاحتلال بتقديم تسهيلات أكبر لقطاع غزة، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية تثق بالوسيط المصري“، متابعا: ”سنرسل عبر مصر رسائل لإسرائيل تؤكد على ضرورة رفع الحصار عن غزة وتقديم تسهيلات أكبر“.

وبين خلف، أن ”الفصائل الفلسطينية اتفقت على البقاء في حالة انعقاد دائم لبحث تطورات الأوضاع في غزة، كما اتفقت على عقد مهرجان كبير في ذكرى إحراق المسجد الأقصى الذي يصادف السبت القادم على الحدود الشرقية للقطاع“.

وأضاف خلف أن ”الهدف من المهرجان نقل رسالة للاحتلال الإسرائيلي نؤكد فيها على أنه لا يمكن الإبقاء على الحالة الراهنة في قطاع غزة والتعامل مع الوضع القائم على أنه أمر واقع على الشعب الفلسطيني“.

بدوره، قال بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية، إن ”الفصائل ناقشت اليوم الأربعاء، تداعيات استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والمحاولات الإسرائيلية لتغيير قواعد الاشتباك مع الفصائل المسلحة بغزة“.

وأضاف البيان أن ”الفصائل تؤكد إصرارها على استمرار مقاومة هذا الحصار، كما أن ما لم يأخذه الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد العسكري لن يحصل عليه عبر الحصار والإغلاق، وأن استمرار الإغلاق على القطاع يزيد من حالة التوتر“.

وفي ذات السياق، عقدت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، اجتماعا آخر لبحث الأوضاع الميدانية في غزة، وفق ما أعلن محمد البريم، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية.

وقال البريم، في تصريح صحفي، إن ”الفصائل الفلسطينية بحثت خلال اجتماعها عدم التزام إسرائيل بما تم التوافق عليه عبر الوسيط المصري فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف الحصار المفروض على القطاع“.

وأوضح البريم، أن ”المهلة التي أعطتها الفصائل الفلسطينية للوسطاء انتهت، وأن مرحلة جديدة للرد على الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت“، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من خلال تفعيل الأدوات الشعبية.

وأشار إلى أن ”الفصائل ستبحث سبل تفعيل الأدوات الشعبية على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة“، لافتا إلى أنها ”ستعقد سلسلة اجتماعات لإقرار خطة العمل الشعبية المقبلة“.

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد توترا أمنيا غير مسبوق منذ التوصل لوقف متبادل لإطلاق النار في أيار/مايو الماضي، في حين تبذل مصر وأطراف دولية جهودا من أجل عدم الذهاب إلى جولة تصعيد جديدة بين الفصائل المسلحة بغزة وإسرائيل.

وأمس الثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حركة حماس والفصائل المسلحة بغزة برد قاس على أي تصعيد عسكري.

وأشار بينيت إلى أن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات وسيرد في الوقت والزمان المناسبين على إطلاق الصاروخ من القطاع الإثنين الماضي.