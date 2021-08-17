إسرائيل ترجئ الموافقة على بناء 800 وحدة سكنية للفلسطينيين

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، الثلاثاء، أنه تم إرجاء أكثر من 800 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المصنفة ”ج“ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث لم تصادق عليها إسرائيل، بخلاف ما كان مخططًا له.

وقالت القناة العبرية، إن ”السبب يعود إلى قرار مستخدمي الإدارة المدنية الإسرائيلية بعدم عقد الجلسة للجنة المعنية احتجاجًا على ظروف عملهم“، موضحة أنه ”لم يتم بعد تحديد موعد جديد للجلسة“.

وبينت أنه ”من المرجح ألا تلتئم غدًا (اليوم) اللجنة، التي ستصادق على بناء أكثر 2000 وحدة سكنية في المستوطنات“، منوهة إلى أن الفلسطينيين سيقومون ببناء 10 مدارس في المناطق المصنفة ”ج“.

ولفتت القناة إلى أنه منذ إعلان خطة فياض لإقامة الدولة الفلسطينية قبل 12 عامًا، أقيمت العشرات من المدارس على أراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، مؤكدة أن السلطة الوطنية الفلسطينية أقامت 100 مدرسة بشكل غير قانوني في المناطق المصنفة ”ج“.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الجديدة في إسرائيل أعطت الموافقة للسلطة الوطنية الفلسطينية لبناء 1000 وحدة سكنية في المناطق المصنفة ”ج“، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وبحسب موقع ”يديعوت أحرونوت“، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على بناء الفلسطينيين 1000 وحدة سكنية في 5 مناطق واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينما اعتبرت مصادر في السلطة الوطنية أن ”الخطوة لها مغزى سياسي“، معبرة عن ارتياحها لهذه الخطوات الجديدة.

ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية في رام الله، قولها إن إسرائيل سمحت للسلطة الفلسطينية ببناء الوحدات السكنية في خطوة إسرائيلية دراماتيكية وغير عادية لم يتم القيام بها منذ سنوات.

والمنطقة المصنفة ”ج“ تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وهناك صراع مستمر على البناء فيها بين السلطة الفلسطينية والمستوطنين، حيث يحاول كل طرف إقامة حقائق على الأرض.

وذكر الموقع أن قرار المصادقة على الوحدات السكنية كان من قِبل وزير الدفاع بيني غانتس، بينما قالت مصادر في رام الله إن ”من أطلعهم على هذه الخطوة، اليوم، هو منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان“.

وكشف الموقع أن البناء الفلسطيني المخطط له سيشمل: قرى عتصرة بالقرب من بيت لحم، وبئر الباشا بالقرب من جنين، وخربة أبا بالقرب من جنين، والمسكوفة بالقرب من نوكديم، وخربة زكريا – بين ألون شفوت، وغوش عتصيون.