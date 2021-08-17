سوريا.. دوي انفجارات في القنيطرة بعد قصف إسرائيلي

قالت وسائل إعلام رسمية في سوريا إن دوي انفجارات سُمع في محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد بالقرب من الحدود مع إسرائيل في منطقة يقول منشقون عن الجيش إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران تتمركز فيها.

وذكرت قناة ”الميادين“ اللبنانية الموالية لدمشق أن صواريخ إسرائيلية سقطت في منطقة قرب بلدة حضر الحدودية، وهي منطقة على درجة خاصة من الحساسية لأنها تقع بجوار هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ونقلت ”رويترز“ عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: ”لا نعلق على التقارير الواردة من الخارج“.

فيديو متداول لما قيل إنه قصف إسرائيلي استهدف مواقع ميليشيات إيرانية في #القنيطرة بـ #سوريا pic.twitter.com/4PSF2qN7aF — إرم نيوز (@EremNews) August 17, 2021

والمنطقة قريبة من مناطق تراقب فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ فترة طويلة وتوجد فيها جماعات مسلحة تدعمها إيران بقيادة جماعة حزب الله اللبنانية.

ووسعت إسرائيل كثيرا خلال العامين الماضيين نطاق الضربات الجوية على أهداف إيرانية مشتبه بها في سوريا للتصدي لما تصفه بزحف عسكري إيراني مستتر.

وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بأن يكون لإيران والجماعات المسلحة التي تدعمها وجود عسكري على حدودها مما سيجعل حزب الله يمثل تهديدا كبيرا لأمنه.

والشهر الماضي، استهدفت ضربة إسرائيلية مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، في محافظة حمص السورية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عبر موقعه الإلكتروني حينها، أنه ”علم أن الضربات الإسرائيلية طالت مواقع عسكرية تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة مطار الضبعة العسكري والقصير في ريف حمص الغربي، ونقاطا ومواقع عسكرية أخرى للميليشيا نفسها في القطاع الشرقي من الريف الحمصي“.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دمر في حزيران/يونيو الماضي، كذلك نقطة مراقبة تابعة للجيش السوري في هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي وقتها إن الجيش ”دمّر نقطة المراقبة الأمامية للجيش السوري، التي أقيمت في منطقة إسرائيلية غرب خط ألفا وسط هضبة الجولان“، في إشارة إلى الجانب الإسرائيلي من المنطقة العازلة التي تسيّر فيها الأمم المتحدة دوريات مراقبة.

وقبلها بشهرين قتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام السوري وأصيب 3 آخرون، إثر قصف إسرائيلي طال قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرق العاصمة دمشق.