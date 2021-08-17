العراق.. قتلى وجرحى بقصف يستهدف مشفى في سنجار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن ضابط بالجيش العراقي ومسؤولون محليون، أن مشفى في قضاء سنجار تعرض لقصف جوي، بعد ظهر الثلاثاء؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد يوم من عملية تركية مماثلة استهدفت سيارة وسط المدينة.

وقال جلال خلف بسو، نائب قائمقامية سنجار، لوكالة ”فرانس برس“، إن المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات بدون طيار دمرت المبنى بالكامل.. هناك قتلى وجرحى“، لكنه لم يتمكن من تأكيد عدد الضحايا على الفور.

وأفاد ناشط من سكان سنجار بأن ”العملية اليوم جاءت لاستكمال الهجوم الذي شنته الطائرات التركية، أمس، في سنجار وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من وحدات حماية سنجار، وعن إصابة شخصين آخرين“.

وأضاف الناشط أن الجريحين وأحدهما قيادي في حزب العمال الكردستاني، نقلا إلى هذا المشفى لتلقي العلاج.

وقُتل، يوم الإثنين، قيادي إيزيدي في الحشد الشعبي العراقي، في قصف جوي تركي استهدف سيارة مدنية وسط مدينة سنجار، المعقل الرئيسي لتلك الأقلية في محافظة نينوى شمال البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني، مضيفا أن مقاتلين كانا برفقته فارقا الحياة أيضا، وأصيب آخران.

ويعمل الفوج 80 ضمن قوات الحشد الشعبي ويتبع للحكومة العراقية، وكان يُعرف بالسابق باسم ”وحدات حماية سنجار“ التي تأسست بدعم من حزب العمال الكردستاني في العام 2014 للدفاع عن المدينة بعدما سقطت بيد تنظيم داعش.

وبدأ اهتمام أنقرة تجاه سنجار عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج مسلحي حزب العمال الكردستاني من القضاء.

وقال أردوغان: ”قد نأتي على حين غرة لطرد الإرهابيين من سنجار“، على حد تعبيره.

ولدى تركيا تاريخ طويل من التدخلات في الساحة العراقية، تعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وتعود أولى الغارات التركية في شمال العراق إلى عام 1984 عندما بدأ حزب العمال الكردستاني حرب عصابات ضد تركيا، ومنح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي كان آنذاك في حالة حرب مع إيران، أنقرة حق التدخل حتى عمق 5 كيلومترات في الأراضي العراقية.

وكانت تركيا أطلقت ما أسمته عملية ”مخلب النسر 2“ لملاحقة عناصر الحزب في محافظة دهوك شمالي العراق.