إسرائيل تتعهد بـ "الرد في الوقت المناسب" على إطلاق صاروخ من غزة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بـ ”الرد في الوقت المناسب“، وذلك على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت، يوم أمس الاثنين.

وبحسب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أشار بينيت إلى أن ”الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات“، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال جلسة تقييم للأوضاع عقدها بينيت، اليوم الثلاثاء، في مقر قيادة ”فرقة غزة“، مع مسؤولين عسكريين وأمنيين.

وقال بينيت: ”هدفنا هو توفير الأمان لسكان الجنوب وغلاف غزة على المدى البعيد“.

وأضاف بينيت: ”سنعمل في الوقت والمكان المناسبين وفي الظروف المناسبة لنا وليس لأي طرف آخر“.

وأوضح أنه ”من وجهة نظرنا العنوان في غزة هو حماس، وليس جهات مارقة ولا أحد غير حماس، وإسرائيل وجيشها على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات“.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس: ”قررنا بعد عملية حارس الأسوار بأن ما كان ليس ما سيكون، وهكذا أيضا فعلنا“.

و“حارس الأسوار“ هي العملية التي شنتها إسرائيل، في أيار/ مايو الماضي، ضد قطاع غزة، وانتهت باتفاق هدنة.

وتابع غانتس: ”نحتفظ بحق العمل والرد في المكان والزمان اللذين نحددهما، وسنفعل ذلك كما يجب“.

وأضاف: ”لا مصلحة لنا في غزة سوى الهدوء الأمني وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى بيوتهم، ونحن لسنا أعداء لسكان قطاع غزة، العدو الحقيقي لسكان القطاع هو حماس التي تحتجزهم كرهائن“، وفق تعبيره.

وبيّن غانتس قائلاً: ”سنكون سعداء بتقديم أكبر قدر من التسهيلات وإدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة وغيرها من المبادرة، طالما أننا نعلم أن الأموال ستذهب إلى الأماكن الصحيحة“.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم أمس الاثنين، عن رصده عملية إطلاق صاروخ فلسطيني من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت القريبة من الحدود مع القطاع.

وقال الجيش إن ”صفارات الإنذار دوت في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة؛ في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة، حيث تم تفعيل القبة الحديدية“.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه ”وعلى الرغم من التسهيلات الإسرائيلية التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة، إلا أن المؤسسة الأمنية تقدر بأن فرصة التصعيد آخذة بالارتفاع“، مشيرة إلى أن ”فرص العودة للمواجهة العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة كبيرة“.