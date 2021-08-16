عون وميقاتي يعربان عن تفاؤلهما بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، الإثنين، عن تفاؤلهما بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال ميقاتي في حديث بعد لقائه مع الرئيس عون، إن ”فرصة نجاح تشكيل الحكومة، أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها“.

وكشف ميقاتي، عن التوجه لإجراء اجتماعات أخرى، خلال الأسبوع الحالي، بشأن تشكيل الحكومة.

وأضاف أن الحكومة ”ضرورية في أقرب وقت ممكن“.

من جانبه، قال الرئيس عون إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة في غضون اليومين المقبلين.

والتقى عون مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف، اليوم الإثنين؛ في محاولة للبحث في أسماء الوزراء.

وقال عون في تسجيل صوتي، يوم الإثنين: ”نحن بصدد تشكيل حكومة جديدة“، موضحا في وقت لاحق أنها ستكون ”في غضون يومين إن شاء الله“.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي رفيع قوله: ”إن الوضع يتطور إيجابيا. (هناك) بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا الأسماء“.

وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذا التحرك هو أن ”الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار“.

ووصلت الأزمة المستمرة في لبنان منذ عامين إلى نقطة حرجة، الأسبوع الماضي، مع نقص الوقود المستورد؛ مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.

وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصا، يوم أمس الأحد؛ عندما انفجر خزان وقود في منطقة عكار بينما كان الناس البائسون يسارعون للحصول على البنزين.

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا بعد لقائها بالرئيس اللبناني، إن الخدمات الأساسية ”وصلت إلى حافة الانهيار“.

وقالت: ”كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالسلطات ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل … ينزلق فيه الوضع المتردي بالفعل إلى كارثة إنسانية“.

وفي ذروة عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، دخلت الأزمة مرحلة جديدة، الأسبوع الماضي؛ عندما قال البنك المركزي إنه لن يمول بعد الآن واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة.

ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية. ويصل سعر الدولار حاليا إلى 3900 ليرة، بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأسبوع الماضي، إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.

وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.

وتم تكليف ميقاتي، وهو رجل أعمال وسياسي، بتشكيل الحكومة بعد أن تخلى سعد الحريري عن محاولاته، قائلا إنه لا يمكنه الاتفاق مع عون.

وألقى كل واحد منهما باللائمة على الآخر.

وكانت قد انعقدت لقاءات عدة، بين ميقاتي والرئيس اللبناني عون، خلال الشهر الحالي، بعد تكليف الأول بتشكيل الحكومة.

ويواجه ميقاتي، تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان، لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة.

وتضغط الحكومات الغربية، على الساسة اللبنانيين، لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد، وقد هددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.

وتتولى حكومة حسان دياب تصريف الأعمال في لبنان، منذ نحو عام، عندما وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، دمر أجزاء من المدينة، بينما انهارت عملة البلاد وعمت البطالة وجمدت البنوك الحسابات.

وعين نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء للمرة الأولى، في الـ19 من شهر نيسان/ أبريل لعام 2005، إلى الـ19 من شهر تموز/ يوليو من ذات العام، وذلك بعد استقالة الرئيس عمر كرامي إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي حكومة مؤقتة تقوم بإدارة الدولة حتى إجراء انتخابات المجلس النيابي، وذلك لإجراء الانتخابات بإدارة حيادية.

كما عين نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء مرة ثانية منذ الـ13 من شهر حزيران/يونيو لعام 2011 وحتى الـ 22 من شهر مارس/آذار لعام 2013.