مقتل قيادي في الحشد الشعبي وأحد مرافقيه بقصف تركي شمال العراق

قتل آمر فوج 80 في الحشد الشعبي، سعيد حسن سعيد، الإثنين، وأحد مرافقيه؛ إثر قصف جوي تركي على قضاء سنجار، بمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال الحشد الشعبي في بيان: إن ”آمر فوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي، سعيد حسن سعيد، استشهد الإثنين؛ إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى“.

وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل أحد مرافقي آمر الفوج 80، بالإضافة إلى إصابة 3 مقاتلين آخرين.

وقال إعلام حزب العمال الكردستاني، في بيان أولي: إن ”الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي قصفت السوق القديم في شنكال؛ مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين“.

من جانبه، أفاد المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أيزدين شمو، بأن ”سعيد حسن سعيد، هو قيادي عسكري في حزب العمال الكردستاني، كان على متن السيارة المستهدفة وقتل في الغارة مع شخص آخر كان برفقته، بالإضافة إلى إصابة أحد أبنائه وابنة له كانا برفقته أيضا بجروح“، وفق ما نقلت وسائل إعلام كردية عنه.

وهذه المرة الأولى التي يتبنى فيها الحشد الشعبي رسميا، قياديا في حزب العمال الكردستاني، كأحد قياديي الحشد الشعبي، إذ كان طوال الفترة الماضية يتحاشى ذكر تلك الروابط والصلات.

لكن حسن سعيد معروف في الأوساط المحلية، بأنه قيادي في الحشد الشعبي، وعلى صلات وثيقة بحركة ”عصائب أهل الحق“، وقيادي كذلك في ذات الوقت بحزب العمال الكردستاني.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية، تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، ومدن دهوك، وسنجار، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وكذلك عناصر من قوات البيشمركة الكردية، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

ومنذ أن أطلقت تركيا في حزيران/يونيو الماضي، عملية ”مخلب النمر“ العسكرية في كردستان العراق، وقُتل فيها مدنيون، تتواصل المواجهة الدبلوماسية بين تركيا والأكراد؛ على خلفية الضربات الجوية، وعمليات التوغل البرية التركية، في انتهاك واضح للسيادة العراقية من قبل أنقرة، رغم تحذيرات بغداد المتكررة.