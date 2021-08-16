الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، رصده عملية إطلاق صاروخ فلسطيني من قطاع غزة تجاه مدينة سديروت القريبة من الحدود مع القطاع.

وقال الجيش إن ”صفارات الإنذار دوت ظهر اليوم في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة؛ في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة، حيث تم تفعيل القبة الحديدية“.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه في تويتر، إنه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل“، مشيرا إلى أنه تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

بدورها، قالت ”نجمة داود الحمراء“ في وقت لاحق، إنه لم يتم تلقي مكالمات تفيد بوقوع قتلى بعد الإنذار.

ووثق مقطع فيديو نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، لحظة تصدي القبة الحديدية للصاروخ من قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه سمع دوي انفجار وسط المدينة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن صاروخا آخر سقط داخل حدود القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه وعلى الرغم من التسهيلات الإسرائيلية التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة، إلا أن المؤسسة الأمنية تقدر بأن فرصة التصعيد آخذة بالارتفاع، مشيرة إلى أن فرص العودة للمواجهة العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بغزة كبيرة.

وأوضحت القناة، أن احتمالات التصعيد ازدادت في الأيام الأخيرة، خاصة بسبب عدم تمرير أموال المنحة القطرية وتعثر الاتفاق حولها، بعد رفض إسرائيل إدخالها للقطاع وفق الآلية المعمول بها سابقا.

ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية، اليوم الإثنين، اجتماعا بدعوة من حركة حماس؛ وذلك من أجل بحث الأوضاع في القطاع ومناقشة إمكانية الذهاب إلى تصعيد تدريجي مع إسرائيل يبدأ بالبالونات الحارقة والمسيرات على الحدود.

يذكر أن هذه ثاني عملية إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، في مايو/ أيار الماضي، والذي جاء برعاية مصرية ودولية، في حين يجري الحديث عن فشل الوساطة المصرية في التوصل لتفاهمات جديدة تعيد الهدوء على الحدود مع قطاع غزة.