قناة عبرية: هنية التقى قادة طالبان سرا في الدوحة (صور)

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، الإثنين، عن لقاء وصفته بـ“السري“ عقده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع عدد من قادة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، إن ”قائد حركة حماس إسماعيل هنية التقى عددا من قادة طالبان سرا، قبل حوالي ثلاثة أشهر، وإن حماس نشرت صورا لاجتماع قادتها مع قيادة طالبان“.

وأوضحت أن ”الاجتماع عقد على ما يبدو في العاصمة القطرية الدوحة سرا، وتم الكشف عن الصور في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وسيطرة طالبان على البلاد“.

ولفتت القناة إلى أنه ”خلال الأيام الماضية، شهدت أفغانستان حالة من التقلبات السياسية، انتهت بسيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، ودخول قادتها للقصر الرئاسي بعد هروب رئيس البلاد“.

من ناحيتها، لم تصدر حركة حماس، أي تعليق رسمي حتى اللحظة على ما كشفته القناة العبرية، إلا أن نشطاء يتبعون لحركة حماس تداولوا صور هنية بجوار قادة طالبان عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة للحركة.

لكن الحركة أصدرت، اليوم الإثنين، بيانا هنأت من خلاله حركة طالبان على ”الانتصار الذي جاء تتويجا لجهادها الطويل على مدار عشرين عاما مضت“.

وباركت حماس في بيانها ”للشعب الأفغاني اندحار ما أسمته الاحتلال الأمريكي عن الأراضي الأفغانية كافة“.

בכיר בחמאס מוסא אבו מרזוק מברך את טליבאן על ניצחונו באפגניסטאן.

בחמאס מפרסמים תמונות של פגישה שנערכה בין הנהגת הארגון לבין חברי הנהגת טליבאן לאחר מבצע שומר החומות. הפגישה ככל הנראה נערכה בדוחא בירת קטר והפרסום בא בעקבות ההתפתחויות באפגניסטאן והשתלטות טליבאן על המדינה. >>> pic.twitter.com/M3A2oscXe3 — Gal Berger גל ברגר (@galberger) August 16, 2021

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، علق الأحد، على الأحداث في أفغانستان، واصفا ما يجري بالـ“الانتصار“.

وكتب أبو مرزوق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلا: ”تنتصر طالبان اليوم بعد أن كانت تتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب، وها هي الآن حركة أكثر ذكاء وواقعية، وقد واجهت أمريكا وعملاءها، رافضة الحلول الوسط معهم، ولم تخدع بالعناوين البراقة كالديمقراطية والانتخابات، ولا بالوعود الزائفة“.

واعتبر القيادي في حماس أن ”ما حدث في أفغانستان درس مرت به كل الشعوب المظلومة، فهل من متعظ“.

وكان الإعلام الإسرائيلي، تحدث بشكل مفصل عن أحداث أفغانستان، حيث أكدت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، أنه ”بطبيعة الحال سيكون لعودة طالبان للسلطة تداعيات خارج حدود أفغانستان، سيكون تشجيعا لحركة حماس والمنظمات الأخرى لتعزيز استراتيجية الصبر والدافع الديني، وأن العامل الزمني ليس له معنى“.