بغداد تنفي توجيه دعوة رسمية إلى الأسد لحضور مؤتمر دول جوار العراق

نفت وزارة الخارجية العراقية صحة تقارير إعلامية عن توجيه بغداد دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة دول جوار العراق في بغداد نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام عن تلقي الرئيس الأسد، دعوة من رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، لحضور القمة المرتقبة.

وشددت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، على أنها غير معنية بالدعوة الموجهة إلى الحكومة السورية، من قبل هيئة الحشد الشعبي.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن ”بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده، تقديم الحكومة العراقية دعوة للحكومة السورية، للمشاركة في اجتماع القمة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد“.

وأكدت الوزارة أنها ”غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية تُرسَل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية، لذا اقتضى التوضيح“.

ويأتي ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام سورية، ولبنانية، مثل: قناة ”المنار“، التابعة لحزب الله، وقناة ”الميادين“ المقربة من إيران، عن توجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي زار دمشق، أخيرا.

وتستعد بغداد لاستضافة أول مؤتمر لدول جوار العراق، نهاية شهر آب/ أغسطس الحالي؛ بهدف مناقشة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها دول المنطقة، وسط تكهنات باحتمال حدوث اختراق في العلاقات المتوترة بين بعض الدول المشاركة.

وبدأ مبعوثون من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإيصال الدعوات إلى دول المنطقة لحضور المؤتمر المذكور، إذ سلم وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، في وقت سابق، رسالة خطية من الكاظمي إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، لحضور المؤتمر.

كما تسلم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي.

وكان موفدون عراقيون زاروا كذلك الرياض وأنقرة والقاهرة، خلال الأيام القليلة الماضية؛ لنقل دعوات مماثلة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحضور المؤتمر الذي يضم عددا من دول الجوار، وهي: السعودية، الكويت، الأردن، إيران، وتركيا.

وكانت مصادر رسمية عراقية أكدت حضور الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون فعاليات المؤتمر المرتقب.

ويهدف المؤتمر إلى استعادة دور العراق الإقليمي المؤثر الذي تراجع بسبب سياسات النظام السابق، لا سيما غزوه للكويت عام 1990.

وكانت الترجيحات تشير إلى حضور الرئيس السوري بشار الأسد، لكن بيان الحكومة العراقية يعطي مؤشرا على عدم تحقق ذلك.