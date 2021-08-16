بعد استشهاد 4 بجنين.. الرئاسة الفلسطينية تحذر من "انفجار الضفة" ودعوات لإضراب عام

حذرت جهات فلسطينية رسمية وفصائلية، من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، عقب استشهاد أربعة فلسطينيين، في اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي بمدينة جنين شمال الضفة فجر الإثنين، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية ستؤدي لمزيد من التوتر.

وعبّرت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة جنين، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي: ”نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء“.

وأضاف أبو ردينة: ”نؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع، ومزيد من التوتر وعدم الاستقرار“ وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وحمّل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية ”المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته“، مطالبًا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بـ“الضغط على إسرائيل، لوقف اعتداءاتها بحق الفلسطينيين، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها“، وفق البيان.

وأوضح أن ”استمرار ممارسات الاحتلال، وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته، وعمليات القتل اليومية، وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني“.

وفي السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، حسين الشيخ، إن ”الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا في مدينة جنين، تؤكد على السياسة اليمينية المتطرفة للحكومة الجديدة في إسرائيل، التي تواصل القتل والاستيطان، وهدم البيوت ومحاولات التهجير“.

وأضاف الشيخ، في تصريح صحفي: ”على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته حيال ذلك، وعدم توفيره الحماية للشعب الفلسطيني من هذا البطش“.

بدوره، حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد التميمي، المجتمع الدولي مسؤولية استشهاد الشبان الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب ”صمته وغض الطرف عن جرائم الاحتلال، الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية“، وفق قوله.

ودعا التميمي، مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، إلى ”تحمل مسؤولياتهما تجاه تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة“.

وأكد أن ”تواصل جرائم الاحتلال وصمت المجتمع الدولي، يؤدي إلى انفجار الأوضاع، لأن شعبنا لن يعدم الوسيلة للدفاع عن نفسه“.

من ناحيته، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن ”الدماء الطاهرة من شهداء جنين، هي الضمان الأكيد لاستمرار معركة التحرير، حتى رحيل الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية“.

ودعا قاسم، في بيان صحفي، لـ“أوسع مشاركة في تشييع شهداء اليوم في مدينة جنين، وإعلان الإضراب الشامل“.

وتابع: ”الفعل البطولي من الشباب الثائر في الضفة الغربية المنتفضة، لن يتوقف إلا بطرد الاحتلال واقتلاع مستوطناته“، وفق تعبيره.

وفي السياق، حمّلت حركة الجهاد الإسلامي، الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد في الضفة الغربية، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد.

وقالت الحركة، في بيان صحفي: ”نشد على أيدي المقاومين الأبطال والشباب الثائر في جنين، وسائر مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، بأن يواصلوا الانتفاضة وتصعيد العمل الفدائي المقاوم، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي“.

بدوره، دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ”الفصائل الفلسطينية للتكاتف والوحدة، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس“.

وطالب تيار الإصلاح، في بيان صحفي، البدء في إضراب شامل في جنين، والضفة الغربية، قائلًا: ”آن الأوان لننفض أيدينا من كل علاقة مع الاحتلال، ونواصل من جديد مسار كفاحنا الوطني الذي لن يتوقف إلا بزوال الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس“، حسب تعبيره.

من ناحيتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ”استمرار الجيش الإسرائيلي باقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، يدعو لمزيد من التكاتف والوحدة الوطنية، والانتقال إلى ميادين المواجهة، والاشتباك المفتوح مع الاحتلال“.

وشددت الجبهة، في بيان لها، على ضرورة ”تفجير انتفاضة شاملة وأكثر تطورًا واتساعًا واشتعالًا على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة“، حسب البيان.

يأتي ذلك في الوقت الذي أُعلن فيه، عن استشهاد أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شهيدين اثنين وصلا إلى أحد مستشفياتها في جنين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، احتجاز جثماني شهيدين آخرين في المدينة.