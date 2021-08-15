قيادي بحماس: طالبان تنتصر اليوم بعد أن أصبحت أكثر ذكاء وواقعية

وصف القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، ما فعلته حركة طالبان بعد دخولها العاصمة الأفغانية كابول بأنه ”ذكاء وواقعية“، معتبراً أنها ”تمكنت من الانتصار على الولايات المتحدة“.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تنتصر طالبان اليوم بعد أن كانت تتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب، وها هي الآن حركة أكثر ذكاءً وواقعية“، وفق قوله.

وأضاف أبو مرزوق: ”لقد واجهت طالبان أمريكا وعملاءها رافضة الحلول الوسط معهم، ولم تُخدع بالعناوين البراقة كالديموقراطية والانتخابات، ولا بالوعود الزائفة“، حسب تعبيره.

وأكمل بالقول: ”درس مرت به كل الشعوب المظلومة، فهل من متعظ؟“.

تنتصر #طالبان اليوم بعد أن كانت تتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب، وها هي الآن حركة أكثر ذكاءً وواقعية، وقد واجهت #أمريكا وعملاءها، رافضة الحلول الوسط معهم، ولم تُخدع بالعناوين البراقة كالديموقراطية والانتخابات، ولا بالوعود الزائفة.

درس مرت به كل الشعوب المظلومة، فهل من متعظ؟ — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) August 15, 2021

يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، أن ”عودة حركة طالبان لاستلام الحكم في أفغانستان واستلامها السلطة سيكون بمثابة تشجيع لحركة حماس والمنظمات الأخرى لتعزيز استراتيجية الصبر والدافع الديني، وأن العامل الزمني ليس له معنى“.

وأوضحت الصحيفة، أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان سيفقدها بعضا من هيبتها كقوة عالمية خاصة بعد الفشل هناك، مستدركةً ”لكن بشكل عام لن يستفيد الأمريكيون إلا أنهم لن يضطروا إلى إعادة جنودهم إلى ديارهم في أكياس ولن يرموا المزيد من المليارات في الحفرة الأفغـانية التي لا نهاية لها“.

وفي وقت سابق، قال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول لرويترز، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني، فيما أكد شهود عيان، أن مسلحي طالبان أزالوا العلم الأفغاني من داخل القصر الرئاسي في كابل.

وكان متحدث من طالبان، قال إن مسلحي الحركة يسيطرون على عدة أحياء من العاصمة كابول.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة: ”وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن“.

وفي غضون ذلك، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير أمني، إن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي تردْ منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك.

وأضافت السفارة ”هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار، لذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم“.