حسن نصر الله يقول إنه سيبدأ في استيراد الوقود من إيران

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، إنه سيبدأ في استيراد البنزين والمازوت من إيران.

وقال اليوم الأحد: ”أؤكد لكم.. نحن سنأتي بالمازوت والبنزين من إيران قطعًا“.

ويُعاني لبنان نقصًا حادًا في الوقود تسبب بظهور طوابير طويلة في محطات الوقود، وانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، وقالت مستشفيات، ومخابز، ومرافق أساسية أخرى، إنها ستُضطر لإغلاق أبوابها بسبب تناقص مخزونات الوقود لديها.

وبسبب أزمة المحروقات، وغياب الصيانة، والبنى التحتية، تراجعت تدريجيًا، خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا.

ومنذُ، يوم الأربعاء الماضي، أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ دفع اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليًا رفع السلطات الدعم عن استيراد هذه المواد الحيوية، ما سينعكس ارتفاعًا قياسيًا في أسعارها.

ويوم الخميس الماضي، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بدء استيراد المحروقات، التي كانت من بين المواد المدعومة وفق سعر الصرف في السوق السوداء، الذي يتجاوز 20 ألفًا، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات، ما يعني رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم أمس السبت: ”لن أتراجع عن رفع الدعم عن المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي“، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية، ويمنع القانون المسّ بها.

وبعدما كان الاحتياط الإلزامي يتجاوز الـ30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019، قدّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بنحو 14 مليار دولار، إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية.

وأثار قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجًا على ذلك، باعتبار أن هذا القرار من شأنه أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300%.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، واستنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها.