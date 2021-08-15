القائمة العربية الموحدة: إن لم نؤثر في قرارات الحكومة الإسرائيلية لن نتردد في تفكيكها

هددت القائمة العربية الموحدة، يوم الأحد، بـ“تفكيك“ الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت“، إذا رأت أنه لا تأثير للقائمة داخل الحكومة.

وقال عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، وليد طه، في تصريحات نقلتها القناة الإسرائيلية السابعة، إنه ”إذا لم يؤثر تواجدنا في الحكومة الإسرائيلية، فلن نتردد في تفكيكها“.

وأضاف طه: ”أتوقع أن هذه الحكومة لن تحرم القطاع العربي كما فعلت الحكومات الإسرائيلية منذ أجيال، ونحث وزير الدفاع بيني غانتس على عدم تعزيز المستوطنات ولن نسكت“.

وتأتي تصريحات طه بعد أن كشفت هيئة البث الاسرائيلية ”كان“، بأن وزير الدفاع بيني غانتس، يعتزم الموافقة على البناء الفلسطيني في المنطقة ”ج“، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل منتظم وليس كحدث لمرة واحدة، وهو ما يتوقع أن يزيد الضغط بشكل كبير على اليمين المتطرف.

وكانت القائمة المشتركة قد هاجمت قرار رئيس الوزراء نفتالي بينت، ووزير الدفاع بيني غانتس، بالموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، إلى جانب بناء للفلسطينيين في المنطقة ”ج “ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وليست هذه المرة الأولى التي تهدد القائمة العربية بالانسحاب من حكومة نفتالي بينيت، حيث هددت في وقت سابق القائمة العربية الموحدة، وهي أحد مكونات الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بإسقاط الحكومة بعد أقل من شهر على تنصيبها.

وكتب عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة، وليد طه، في تغريدة سابقة له على موقع ”تويتر“: ”أبلغ الائتلاف الحكومي بأن أعضاء حزب القائمة الموحدة لن يشاركوا في مناقشات اللجان البرلمانية، ولن يصوتوا على أي قوانين في الجلسات العامة للكنيست، حتى وقت آخر“.

كما هدد مازن غنايم عضو الكنيست عن ”القائمة الموحدة“، بأن ”حزبه سيقدم استقالته في حال شن إسرائيل أي هجوم محتمل على قطاع غزة“.

وأشار غنيم إلى أن غزة ولبنان والأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين هي ”خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها“.

في السياق نفسه، لم يوضح حزب القائمة الموحدة تفاصيل التغير المفاجئ في الموقف من الحكومة الإسرائيلية.

إلا أن قناة ”كان“ الرسمية، قالت إن “ القائمة الموحدة غاضبة من التقارير التي تفيد بأن مسؤولي التحالف على اتصال بأعضاء القائمة المشتركة تحالف 3 أحزاب عربية، في محاولة لتمرير القوانين ودفع الميزانية“.