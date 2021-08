كارثة جديدة في لبنان.. أكثر من 20 قتيلا بانفجار صهريج وقود بعكار (فيديو)

أسفر انفجار صهريج وقود ليل السبت/الأحد، ببلدة تليل بعكار شمال لبنان عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة آخرين، بحسب ما أكده الصليب الأحمر اللبناني و نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء على تويتر مشاهد بعد الانفجار تظهر اندلاع النيران في المكان، وسط نداءات عجت بها تويتر للتبرع بالدم لإسعاف المصابين جراء الانفجار.

ونقلت قناة إم.تي.في عن الصليب الأحمر اللبناني تأكيده مقتل 20 فردا على الأقل في انفجار صهريج وقود بشمال لبنان.

وفي وقت لاحق، وأوضح الصليب الأحمر اللبناني على تويتر أنّ فرقه ”نقلت 20 جثّة وأكثر من 7 جرحى“ من موقع انفجار صهريج وقود في عكّار إلى مستشفيات في المنطقة.

وتم نقل أغلب الإصابات جراء الانفجار والحريق الذي أعقبه، إلى مستفى السلام.

وأظهرت مقاطع فيديو هرع رجال الإطفاء والصليب الأحمر إلى موقع الحادث وسط تجمع العشرات من المواطنين.

Big Explosion in #Akkar in a fuel storage warehouse, dozens of casualties and injuries.#Lebanon #akkar #لبنان #عكار #لبنان_يحترق pic.twitter.com/mqPHGObh6n

— Wissam Abou Dallah (@WissamAbouDalla) August 15, 2021