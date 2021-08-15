كارثة جديدة في لبنان.. أكثر من 20 قتيلا بانفجار صهريج وقود بعكار (فيديو)

أسفر انفجار صهريج وقود ليل السبت/الأحد، ببلدة تليل بعكار شمال لبنان عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة آخرين، بحسب ما أكده الصليب الأحمر اللبناني و نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء على تويتر مشاهد بعد الانفجار تظهر اندلاع النيران في المكان، وسط نداءات عجت بها تويتر للتبرع بالدم لإسعاف المصابين جراء الانفجار.

ونقلت قناة إم.تي.في عن الصليب الأحمر اللبناني تأكيده مقتل 20 فردا على الأقل في انفجار صهريج وقود بشمال لبنان.

وفي وقت لاحق، وأوضح الصليب الأحمر اللبناني على تويتر أنّ فرقه ”نقلت 20 جثّة وأكثر من 7 جرحى“ من موقع انفجار صهريج وقود في عكّار إلى مستشفيات في المنطقة.

وتم نقل أغلب الإصابات جراء الانفجار والحريق الذي أعقبه، إلى مستفى السلام.

وأظهرت مقاطع فيديو هرع رجال الإطفاء والصليب الأحمر إلى موقع الحادث وسط تجمع العشرات من المواطنين.

وفي مقطع آخر يظهر انتشار النيران، وسط تعليق لمصوره وهو يقول إنه لجثث تحترق.

#عكار عشرات الشهداء و اكثر من ٥٠ جريح حتى اللحظة في إنفجار خزانات مازوت في #تليل العكارية ( مناظر صادمة)#janoubia #جنوبية pic.twitter.com/qFQntmh1fo — جنوبية | Janoubia (@janoubia_news) August 15, 2021

ويظهر مقطع آخر في مشهد صادم، رجال الصليب الأحمر اللبناني وهم ينقلون جثة متفحمة.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، يشارك في عملية إجلاء الضحايا الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والأهالي إلى جانب الصليب الأحمر وهناك أكثر من 13 سيارة إسعاف وعشرات المسعفين على الأرض.

كما توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة من طرابلس إلى مكان الانفجار للمساعدة في عمليات نقل الجرحى والمصابين.

وأكدت الصحيفة أن هناك عدداً من المفقودين في محيط موقع الخزان قذفهم عصف الانفجار.

وفي تعليقه على الكارثة، قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري على تويتر ”“مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ. رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته. شفى الله الجرحى والمصابين“.

وأضاف الحريري ”ما حصل في الجريمتين لو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءاً برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات“.

وتأتي الكارثة الجديدة، بعد أيام على الذكرى السنوية لكارثة انفجار مرفأ بيروت والذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص في الرابع من أغسطس من العام الماضي.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، مع تدهور قيمة الليرة وتراجع القدرة الشرائية بشكل مأساوي.