جهود دولية متواصلة لمنع الانزلاق لتصعيد في غزة.. وفصائل فلسطينية تهدد

قالت مصادر فلسطينية، السبت، إن جهوداً متواصلة ومكثفة، يبذلها وسطاء دوليون لمنع انزلاق الأوضاع في قطاع غزة إلى تصعيد عسكري جديد، خاصة في ظل المماطلة الإسرائيلية في ملف إعادة إعمار غزة، وربط الملف بقضية إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس .

ونقلت صحيفة القدس الفلسطينية، عن مصادر من حركة حماس، قولها إن الوسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة وأطراف أخرى منها أوروبية، يضغطون باتجاه منع التصعيد مجددًا، في ظل تهديدات أطلقتها الفصائل الفلسطينية بالعودة لوسائل المقاومة الخشنة إذا استمر الاحتلال في سياساته.

وبحسب المصادر، فإن الفصائل الفلسطينية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا، واتفقت على شكل التعامل مع المرحلة المقبلة، في حال لم يحدث اختراقات حقيقية وإيجابية تحسن الأوضاع المعيشة في غزة وتخفف الحصار عن القطاع وتسهل حركة المعابر ودخول البضائع .

وبحسب المصادر ، فإن الوسطاء الدوليين طلبوا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، منح المسار السياسي مزيدا من الوقت، وعدم التوجه للتصعيد، في محاولة لإحداث مستجدات إيجابية في كافة الملفات، بما يمهد لاتفاق صفقة تبادل وتهدئة طويلة الأمد.

وحذرت فصائل فلسطينية مختلفة من محاولات الاحتلال الإسرائيلي ابتزاز الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة استعدادها لمواجهة أي عدوان محتمل على القطاع.

وقال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في تصريحات لقناة الأقصى الفضائية التابعة للحركة، إن ”الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن أدوات المقاومة متعددة في الرد على عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه“.

بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الابتزاز الإسرائيلي لقطاع غزة، لن يأتي بأي نتيجة، داعية إلى اجتماع عاجل للفصائل الفلسطينية لدراسة الموقف من أجل الخروج من الوضع الحالي.

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن ”الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمارس عدوانه على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة المحتلة والقدس والحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى مماطلته في رفع الحصار الظالم على قطاع غزة“.

ولا زالت الأوضاع في قطاع غزة، تشهد مزيدا من التدهور، في ظل حصار مطبق ومنع لدخول الكثير من السلع والبضائع، حيث ازدادت الضغوط الإسرائيلية عقب التصعيد الأخير مايو الماضي، في ظل مطالبات فصائلية للوسطاء، بإجبار إسرائيل بالالتزام باستحقاقات التهدئة.